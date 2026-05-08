Val uriaș de pensionări: peste jumătate dintre angajații statului vor ieși la pensie în următorii 15 ani. Raport

Între 50% și 60% dintre salariații actuali din instituțiile publice ar putea atinge vârsta pensionării în următorii 15 ani, potrivit unei analize realizate la nivelul Guvernului.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO - caracter ilustrativ
Gabriel Negreanu
08 mai 2026, 11:45, Social
Raportul arată că aproximativ 55% dintre angajații din instituțiile publice se află în grupa de vârstă 45–59 de ani. Pe baza acestei structuri demografice, autorii estimează că între 50% și 60% dintre salariații actuali vor ajunge la vârsta pensionării în următorii 15 ani.

O situație similară apare și în companiile de stat. În cazul acestora, cea mai numeroasă categorie de angajați este grupa de vârstă 55–59 de ani, iar raportul estimează că peste 55% dintre salariații actuali vor atinge vârsta pensionării în următorii 15 ani.

Foto: Vârstele angajaților la stat

O posibilă oportunitate?

Raportul arată că îmbătrânirea personalului poate reprezenta „o oportunitate pentru reducerea graduală a dimensiunii aparatului administrativ”, în paralel cu reforme de simplificare, digitalizare și automatizare a proceselor interne și a serviciilor publice.

Cu alte cuvinte, statul ar putea reduce numărul de posturi prin neînlocuirea automată a tuturor angajaților care ies la pensie. Această măsură ar putea fi combinată cu reorganizarea instituțiilor, comasarea unor structuri, digitalizarea fluxurilor administrative și eliminarea activităților repetitive care pot fi automatizate.

Raportul avertizează însă că valul de pensionări poate crea și vulnerabilități. În anumite domenii, plecările masive pot duce la pierderea unor competențe greu de înlocuit. De aceea, autorii vorbesc despre nevoia de reconversie profesională și de pregătire a noilor generații pentru domeniile în care statul va avea deficit de personal.

Tema este relevantă și în contextul presiunii bugetare. Potrivit raportului, cheltuielile de personal au ajuns în 2024 la peste 164 miliarde lei, echivalentul a 9,3% din PIB.

În plu, analiza pe grupe de vârstă poate ajuta statul să anticipeze domeniile în care forța de muncă se va reduce semnificativ. De asemenea, datele pot fundamenta programe de reconversie profesională, adaptare curriculară și formare pentru noile generații.

Datele apar în Raportul privind Analiza Eficienței Administrației Publice Centrale și Locale, elaborat la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului în 2025, pe baza datelor oficiale aferente în principal anului 2024.

