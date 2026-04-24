Ilie Bolojan: nu e în regulă ca un colonel care a ieșit acum șapte ani la pensie să aibă o pensie mult mai mică decât un caporal

Premierul Ilie Bolojan susține că vârsta de pensionare a militarilor și a polițiștilor trebuie să crească. El a declarat vineri la Europa FM că săptămâna viitoare, Guvernul va să veni cu o propunere în acest sens.

„Avem categorii care se pensionează la 47, 48, 50, 52 de ani și că ne place, că nu ne place, nu pentru că vrea un premier sau altul, astea sunt date de realitate economică, pentru aceste categorii care au posibilitatea de pensionare mult prea devreme, nu mai este sustenabil să se meargă așa, va crește vârsta de pensionare. A militarilor, a polițiștilor, nu există altă posibilitate. Vom încerca, tot exact ca în legea legată de salarizarea unitară, săptămâna viitoare să venim cu o propunere”.

Prim-ministrul a vorbit și despre creșterea cuantumului pensiilor militarilor, în funcție de specificul activității desfășurate în armată, corectura urmând să fie făcută treptat.

„Trebuie crescut, dar nu poți să dai o cifră exactă, pentru că una este să fii parașutist sau scafandru și alta este să fii la popotă în spate, adică sunt situații diferite. Și aici e o problemă de detaliu, dar inevitabil vârsta de pensionare va trebui crescută”, a spus premierul.

Din punctul său de vedere, creșterea vârstei de pensionare și creșterea stagiului minim, care nu mai poate să fie 15-20 de ani, trebuie să fie mult mai mare, este un element obligatoriu.

„În ultimii ani, indexarea valorii pensiei celor care au ieșit în anii anteriori nu mai este legată de gradele celelalte, am ajuns într-adevăr într-o situație care, pe bună dreptate, nu e în regulă, ca, de exemplu, un colonel care a ieșit acum șapte ani la pensie, să aibă o pensie mult mai mică decât un, nu știu, caporal, un maistru militar care este acum, iar asta nu poate fi corectată de pe zi pe alta”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Premierul susține că prin creșterea vârstei de pensionare se pot face economii pentru ajustarea pensiilor militarilor.

„În condițiile în care se stabilește creșterea vârstei de pensionare, din economiile care se fac, ar trebui să se ia o sumă de bani, nu pot să dau acum cifre, în care treptat-treptat să se vină cu anumite ajustări, dar când ai creat niște dezechilibre enorme, nu pot să corectez lucrurile de pe zi pe alta, și nu mi se pare normal să, din nou, să dau niște speranțe care nu pot și onorate, pentru că am colegi care sunt militari pensionari, am oameni care îi respect și trebuie să mă văd cu ei pe stradă mâine când nu mai sunt premier și nu fac astfel de lucruri”, a mai spus prim-ministrul.