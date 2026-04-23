„Prețurile la carburanți s-au stabilizat, dar criza politică amenință PNRR”, afirmă Tánczos Barna

Măsurile adoptate de Guvern în privința plafonării adaosului comercial la carburanți au avut efecte vizibile, iar prețurile la pompă s-au apropiat de nivelurile din februarie-martie.

Este observația făcută de vicepremierul Tánczos Barna într-o emisiune la Digi24.

Potrivit acestuia, piața carburanților începe să se stabilizeze inclusiv pe plan internațional, în condițiile în care România beneficiază de un mix de producție internă și importuri.

Vicepremierul a menționat însă și episoade punctuale de dezechilibru, precum situații în care unele stații au rămas temporar fără motorină din cauza cererii ridicate generate de prețurile mai mici.

Avertisment privind PNRR: „Vom pierde bani”

Tánczos Barna a atras atenția că principala provocare a următoarelor luni rămâne implementarea PNRR, în contextul instabilității politice.

„De pierdut vom pierde. Vor fi lucrări care nu se vor finaliza la timp”, a spus vicepremierul, explicând că unele investiții riscă să nu fie finalizate până la termenele limită din vară, ceea ce înseamnă pierderea fondurilor nerambursabile.

Guvernul minoritar poate fi o soluție temporară

Întrebat despre posibilitatea unui guvern minoritar, vicepremierul a spus că acesta ar putea funcționa doar pe termen scurt, pentru câteva luni, dar nu reprezintă o soluție stabilă.

„Pe termen lung este greu să funcționeze. Practic, ar întârzia criza, dar ar putea fi o opțiune pentru a duce la bun sfârșit PNRR-ul”, a explicat Tánczos Barna, sugerând că o astfel de formulă ar putea fi utilizată până la stabilizarea scenei politice.

UDMR și relația cu Ungaria: „S-a îngropat securea războiului”

În plan extern, Tánczos Barna a vorbit despre relația dintre UDMR și autoritățile de la Budapesta, după discuțiile dintre Kelemen Hunor și viitorul premier ungar, Péter Magyar.

Vicepremierul a afirmat că cele două părți au convenit ca UDMR să nu mai intervină în campaniile electorale din Ungaria și să se concentreze strict pe sprijinirea comunității maghiare.

„S-a îngropat securea războiului și se caută soluții pentru a merge mai departe împreună”, a declarat acesta.