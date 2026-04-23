Prima pagină » Politic » „Prețurile la carburanți s-au stabilizat, dar criza politică amenință PNRR”, afirmă Tánczos Barna

„Prețurile la carburanți s-au stabilizat, dar criza politică amenință PNRR”, afirmă Tánczos Barna

Vicepremierul Tánczos Barna afirmă că măsurile Guvernului au dus la stabilizarea prețurilor la carburanți, însă avertizează că actuala criză politică riscă să afecteze implementarea PNRR și să ducă la pierderi de fonduri europene.
Tánczos Barna: Nu cred că se va ajunge vreodată în România la alegeri anticipate
Tánczos Barna: Nu cred că se va ajunge vreodată în România la alegeri anticipate
Vicepremierul Tanczos Barna: „Reducerile de cheltuieli și austeritatea nu rezolvă o criză bugetară”
Vicepremierul Tanczos Barna: „Reducerile de cheltuieli și austeritatea nu rezolvă o criză bugetară”
Tánczos Barna: Nicușor Dan e un președinte echidistant / Nu m-aș fi așteptat să-l apere pe Bolojan
Tánczos Barna: Nicușor Dan e un președinte echidistant / Nu m-aș fi așteptat să-l apere pe Bolojan
Tánczos Barna: În România, media de viață a unui guvern este între 8 și 10 luni
Tánczos Barna: În România, media de viață a unui guvern este între 8 și 10 luni
Tanczos Barna: Nu o să fie nominalizată nici de la PSD, nici de la AUR o persoană care ar propune o coaliție PSD-AUR
Tanczos Barna: Nu o să fie nominalizată nici de la PSD, nici de la AUR o persoană care ar propune o coaliție PSD-AUR
Luiza Moldovan
23 apr. 2026, 22:10, Politic

Măsurile adoptate de Guvern în privința plafonării adaosului comercial la carburanți au avut efecte vizibile, iar prețurile la pompă s-au apropiat de nivelurile din februarie-martie.

Este observația făcută de vicepremierul Tánczos Barna într-o emisiune la Digi24.

Potrivit acestuia, piața carburanților începe să se stabilizeze inclusiv pe plan internațional, în condițiile în care România beneficiază de un mix de producție internă și importuri.

Vicepremierul a menționat însă și episoade punctuale de dezechilibru, precum situații în care unele stații au rămas temporar fără motorină din cauza cererii ridicate generate de prețurile mai mici.

Avertisment privind PNRR: „Vom pierde bani”

Tánczos Barna a atras atenția că principala provocare a următoarelor luni rămâne implementarea PNRR, în contextul instabilității politice.

„De pierdut vom pierde. Vor fi lucrări care nu se vor finaliza la timp”, a spus vicepremierul, explicând că unele investiții riscă să nu fie finalizate până la termenele limită din vară, ceea ce înseamnă pierderea fondurilor nerambursabile.

Guvernul minoritar poate fi o soluție temporară

Întrebat despre posibilitatea unui guvern minoritar, vicepremierul a spus că acesta ar putea funcționa doar pe termen scurt, pentru câteva luni, dar nu reprezintă o soluție stabilă.

„Pe termen lung este greu să funcționeze. Practic, ar întârzia criza, dar ar putea fi o opțiune pentru a duce la bun sfârșit PNRR-ul”, a explicat Tánczos Barna, sugerând că o astfel de formulă ar putea fi utilizată până la stabilizarea scenei politice.

UDMR și relația cu Ungaria: „S-a îngropat securea războiului”

În plan extern, Tánczos Barna a vorbit despre relația dintre UDMR și autoritățile de la Budapesta, după discuțiile dintre Kelemen Hunor și viitorul premier ungar, Péter Magyar.

Vicepremierul a afirmat că cele două părți au convenit ca UDMR să nu mai intervină în campaniile electorale din Ungaria și să se concentreze strict pe sprijinirea comunității maghiare.

„S-a îngropat securea războiului și se caută soluții pentru a merge mai departe împreună”, a declarat acesta.

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
Lia Olguţa Vasilescu: „Toată propaganda #rezist rostogolește în buclă știrea că am cerut demisia lui Sorin Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților”/”Eu zic să începem cu Ilie Bolojan mai întâi…”
Gandul
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Ce se întâmplă cu noul lider suprem Mojtaba Khamenei, care nu a mai fost văzut dinainte de război: noi informații despre starea sa de sănătate. Cine conduce, de fapt, în Iran
Libertatea
Descoperirea IREALĂ făcută de un medic în corpul unei femei. A trăit 30 de ani cu obiectul străin: „Migrase și stătea cuminte în plămân”
CSID
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor