Prima pagină » Știrile zilei » Tanczos Barna: „Nu vom merge niciodată cu un guvern din care face parte AUR sau e susținut de AUR”

Tanczos Barna: „Nu vom merge niciodată cu un guvern din care face parte AUR sau e susținut de AUR”

Potrivit lui Tanczos Barna, UDMR nu va face parte niciodată dintr-un guvern din care face parte AUR sau care va fi susținut de AUR.
Tánczos Barna admite efectele austerității: Măsurile fiscale au afectat consumul
Tánczos Barna admite efectele austerității: Măsurile fiscale au afectat consumul
Tanczos Barna, despre criza politică: UDMR nu a fost niciodată buturuga care să răstoarne căruța
Tanczos Barna, despre criza politică: UDMR nu a fost niciodată buturuga care să răstoarne căruța
Tanczos Barna: Sunt 90% convins că la a doua nominalizare se va găsi soluția unui guvern
Tanczos Barna: Sunt 90% convins că la a doua nominalizare se va găsi soluția unui guvern
Împușcături în apropierea Casei Albe. Un suspect înarmat a fost ucis de Serviciul Secret
Împușcături în apropierea Casei Albe. Un suspect înarmat a fost ucis de Serviciul Secret
Noaptea Muzeelor în Capitală. Sute de vizitatori la ediția a 22-a a evenimentului
Noaptea Muzeelor în Capitală. Sute de vizitatori la ediția a 22-a a evenimentului
Ioana Târziu
24 mai 2026, 16:22, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Invitat duminică la Digi24, vicepremierul României Tanczos Barna a fost întrebat cine ar trebui să primească prima șansă de a forma un guvern.

Ce variante de guvern a menționat vicepremierul

„Partidul cel mai mare este PSD, este una dintre variante”, a fost răspunsul vicepremierului. El a adăugat că o altă variantă ar fi „blocul celălalt, format pentru susținerea lui Bolojan”.

Barna a precizat că el nu vede o altă opțiune, însă a menționat și posibilitatea unui tehnocrat. „Trebuie să meargă la partide și să primească o susținere”, a fost explicația sa.

De asemenea, Tanczos Barna a afirmat că UDMR „nu va merge niciodată cu un guvern din care face parte AUR sau care este susținut de AUR”. El a mai precizat că este „foarte puțin probabil să mergem într-un guvern unde majoritatea se creează prin PACE, SOS sau POT”.

„Să guverneze majoritatea care se formează”

„Sunt multe variante, dar cu siguranță nu ne dorim în niciun caz să ajungem într-o asemenea postură”, a mai adăugat vicepremierul.

Barna a mai precizat că „nu vrem să susținem noi, nici nu vrem să blocăm. Dacă există o majoritate care se formează, să guverneze acea majoritate”.

Întrebat despre formula PSD-UDMR, Tanczos Barna a declarat că „un asemenea guvern nu ar fi susținut de PNL și de USR”. El a mai menționat că „este o declarație fermă, clară, a colegilor și a prim-ministrului interimar și al domnului Fritz”.

Vicepremierul a concluzionat cu refuzul categoric de a intra într-un guvern din care face parte AUR.

Citește și

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
La împlinirea a 151 de ani de PNL, Ilie Bolojan le-a spus liberalilor, în Argeş, de ce a fost demis: „Asta a fost cauza principală”
Gandul
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Cancan
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport
Tânăr adept al grupării neonaziste „Unitatea 731”, condamnat pentru cinci infracțiuni. A desenat svastica, crucea celtică sau acronimul „AR88” pe morminte evreiești din Bacău și pe mașina Jandarmeriei
Libertatea
Planta aromatică care purifică locuința și alungă toate energiile negative. Cum să o folosești?
CSID
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia