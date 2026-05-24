Tanczos Barna: „Nu vom merge niciodată cu un guvern din care face parte AUR sau e susținut de AUR”

Invitat duminică la Digi24, vicepremierul României Tanczos Barna a fost întrebat cine ar trebui să primească prima șansă de a forma un guvern.
„Partidul cel mai mare este PSD, este una dintre variante”, a fost răspunsul vicepremierului. El a adăugat că o altă variantă ar fi „blocul celălalt, format pentru susținerea lui Bolojan”.
Barna a precizat că el nu vede o altă opțiune, însă a menționat și posibilitatea unui tehnocrat. „Trebuie să meargă la partide și să primească o susținere”, a fost explicația sa.
De asemenea, Tanczos Barna a afirmat că UDMR „nu va merge niciodată cu un guvern din care face parte AUR sau care este susținut de AUR”. El a mai precizat că este „foarte puțin probabil să mergem într-un guvern unde majoritatea se creează prin PACE, SOS sau POT”.
„Sunt multe variante, dar cu siguranță nu ne dorim în niciun caz să ajungem într-o asemenea postură”, a mai adăugat vicepremierul.
Barna a mai precizat că „nu vrem să susținem noi, nici nu vrem să blocăm. Dacă există o majoritate care se formează, să guverneze acea majoritate”.
Întrebat despre formula PSD-UDMR, Tanczos Barna a declarat că „un asemenea guvern nu ar fi susținut de PNL și de USR”. El a mai menționat că „este o declarație fermă, clară, a colegilor și a prim-ministrului interimar și al domnului Fritz”.
Vicepremierul a concluzionat cu refuzul categoric de a intra într-un guvern din care face parte AUR.