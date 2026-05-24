Tanczos Barna: „Nu vom merge niciodată cu un guvern din care face parte AUR sau e susținut de AUR”

Invitat duminică la Digi24, vicepremierul României Tanczos Barna a fost întrebat cine ar trebui să primească prima șansă de a forma un guvern.

Ce variante de guvern a menționat vicepremierul

„Partidul cel mai mare este PSD, este una dintre variante”, a fost răspunsul vicepremierului. El a adăugat că o altă variantă ar fi „blocul celălalt, format pentru susținerea lui Bolojan”.

Barna a precizat că el nu vede o altă opțiune, însă a menționat și posibilitatea unui tehnocrat. „Trebuie să meargă la partide și să primească o susținere”, a fost explicația sa.

De asemenea, Tanczos Barna a afirmat că UDMR „nu va merge niciodată cu un guvern din care face parte AUR sau care este susținut de AUR”. El a mai precizat că este „foarte puțin probabil să mergem într-un guvern unde majoritatea se creează prin PACE, SOS sau POT”.

„Să guverneze majoritatea care se formează”

„Sunt multe variante, dar cu siguranță nu ne dorim în niciun caz să ajungem într-o asemenea postură”, a mai adăugat vicepremierul.

Barna a mai precizat că „nu vrem să susținem noi, nici nu vrem să blocăm. Dacă există o majoritate care se formează, să guverneze acea majoritate”.

Întrebat despre formula PSD-UDMR, Tanczos Barna a declarat că „un asemenea guvern nu ar fi susținut de PNL și de USR”. El a mai menționat că „este o declarație fermă, clară, a colegilor și a prim-ministrului interimar și al domnului Fritz”.

Vicepremierul a concluzionat cu refuzul categoric de a intra într-un guvern din care face parte AUR.