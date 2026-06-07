Bolojan o rupe total cu PSD: „Ne-am pierdut încrederea” / „Au mințit opinia publică și au dinamitat coaliția”

Fostul premier Ilie Bolojan a lansat un atac extrem de dur la adresa PSD, pe care îl acuză că a sabotat guvernarea și a refuzat să își asume măsurile necesare pentru corectarea deficitului bugetar al României.

Într-un dialog amplu la podcastul politic „Ce se întâmplă în România”, Bolojan a susținut că social-democrații „au fugit de orice răspundere”, deși au participat la toate deciziile importante ale coaliției.

„Unele partide (…) dinamitează coaliția”

„Unele partide nu respectă înțelegerile pe baza cărora s-a făcut coaliția, nu-și asumă răspunderea, dinamitează coaliția, așa cum a făcut Partidul Social Democrat, încălcându-și înțelegerile, mințindu-și partenerii, fugind de orice răspundere, mințind opinia publică”, a declarat Ilie Bolojan.

Fostul premier spune că experiența ultimelor luni a distrus complet încrederea PNL în PSD și susține că liberalii nu mai vor o nouă alianță cu social-democrații.

„PNL, după această lecție pe care am trecut-o din nou, am luat decizia, pierzându-ne total încrederea în Partidul Social Democrat, să nu mai facem coaliții cu PSD”, afirmă Bolojan.

„Toate deciziile au fost luate cu PSD de față”

Potrivit acestuia, PSD a acceptat inițial măsurile economice asumate de guvern, însă ulterior a început să se delimiteze public de ele și să transfere costurile politice asupra partenerilor de coaliție.

„Toate deciziile au fost luate de față cu reprezentanții PSD. Nimic nu s-a luat împotriva lor. Pentru că a fost un consens pe tema asta. Să caute vinovați, (…) să mintă, să blocheze lucruri care trebuiau îndreptate (…) asta nu face decât să continue să livreze voturi împotrivă”, a spus fostul premier.

Funcționarea mașinăriei de propagandă a PSD, explicată de Bolojan

Bolojan a descris și atmosfera tensionată din interiorul coaliției, acuzând PSD că pregătea atacuri publice chiar înaintea ședințelor comune.

„Făceau ședințe înainte de coaliție, luau niște decizii și veneau și le aruncau pe masa coaliției, dar deja pregăteau știrile. (…) Se transmiteau parțial adevărat, cuplate cu o minciună, în așa fel încât să se creeze senzația în spațiul public că există un om rău în încăpere”, a afirmat acesta.

„Formula tehnocrată permite PSD să fugă de răspundere”

Fostul premier consideră că PSD încearcă și acum să evite asumarea directă a guvernării, inclusiv prin susținerea unei formule tehnocrate.

„Formula tehnocrată permite PSD să fugă de răspundere”, a declarat Bolojan, susținând că social-democrații ar fi trebuit să își asume deschis conducerea Executivului, fiind partidul cu cel mai mare număr de parlamentari.

Ilie Bolojan a avertizat că România traversează o perioadă economică extrem de dificilă și că reformele dure nu mai pot fi amânate.

„Nu mai putem continua ca până acum. Dacă vrem să nu-i mințim pe oameni, trebuie să le spunem adevărul”, a spus acesta.