OFF The Record. Invitat: Radu Marinescu, fost ministru al Justiției

Care sunt cele mai controversate prevederi din proiectul de lege inițiat de PNL și susținut de USR? De ce averile demnitarilor rămân la secret și cum vor ajunge să scape de Justiție și rudele aleșilor locali? Care este situația juridică a liderului USR, Dominic Fritz, după ce a fost condamnat de Curtea Supremă de Justiție? Cum a ajuns Justiția să desființeze toate deciziile mari ale lui Ilie Bolojan? Ce se întâmplă când politicienii nu vor să respecte deciziile definitive ale magistraților, așa cum sunt obligați restul cetățenilor? De ce vor miniștrii să afle date secrete din dosarele parchetelor? Ce spune cazul Dumbrava despre România? În ce situație juridică se află Guvernul demis Bolojan?

Despre toate acestea și multe altele – discutăm cu Radu Marinescu, lider PSD și fost ministru al Justiției.

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