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Radu Marinescu: Modificările controversate privind legile integrității aparțin actualului Guvern

Fostul ministru al Justiției susține că soluțiile pregătite în mandatul său pentru consolidarea legislației privind integritatea au fost modificate după plecarea sa din funcție,iar prevederile controversate din proiectul de lege aflat în Parlament reprezintă opțiunile actualei coaliții de guvernare.
Radu Marinescu: Modificările controversate privind legile integrității aparțin actualului Guvern
Laura Buciu
22 iul. 2026, 20:13, Politic
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Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, afirmă, într-o postare pe Facebook, faptul că grupul de lucru constituit la nivelul ministerului și al Agenției Naționale de Integritate elaborase, înainte de încheierea mandatului său, un set de soluții juridice pentru consolidarea legislației privind integritatea, în vederea îndeplinirii jaloanelor din PNRR și a alinierii la cerințele rezultate din decizia Curții Constituționale nr. 297/2025 și din standardele OCDE.

Potrivit lui Radu Marinescu, pentru îndeplinirea rapidă a jaloanelor din PNRR era prevăzută adoptarea unei ordonanțe de urgență, iar aspectele privind publicitatea declarațiilor de avere și de interese urmau să fie reglementate printr-un proiect de lege, întrucât vizau domenii care nu puteau fi reglementate prin OUG și necesitau dezbatere publică.

Fostul ministru precizează că, după plecarea sa din funcție și după demiterea Guvernului, Ministerul Justiției a decis reunirea soluțiilor într-un singur proiect de lege, având în vedere imposibilitatea unui Executiv demis de a adopta ordonanțe de urgență.

Acesta susține că nu a participat la modificările operate ulterior asupra proiectului. Marinescu invocă, în context, poziția PSD, potrivit căreia un guvern demis poate adopta doar acte de administrare, nu inițiative care reprezintă politici publice noi.

În opinia fostului ministru, prevederi precum introducerea posibilității ca un conflict de interese cu un prejudiciu sub pragul unui salariu minim brut să nu mai atragă interdicția ocupării unei funcții publice, lipsa unei formule privind publicitatea declarațiilor de avere și extinderea modificărilor referitoare la conflictul de interese prin schimbarea Codului administrativ reprezintă „opțiunile actualului guvern”.

Totodată, acesta respinge acuzațiile formulate de USR, potrivit cărora Ministerul Justiției ar fi tergiversat sau diminuat legislația privind integritatea, susținând că forma actuală a proiectului a fost elaborată după încheierea mandatului său și că explicațiile ar trebui oferite de cei care au operat modificările.

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