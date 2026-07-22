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Aurescu, mesaj pentru absolvenți: Avem nevoie de profesioniști, nu de oameni preocupați de imagine

Judecătorul Curții Internaționale de Justiție și fostul ministru de Externe, Bogdan Aurescu, le-a transmis absolvenților UMFST Târgu Mureș că România are nevoie de profesioniști și de cetățeni implicați, nu de oameni preocupați doar de imagine și notorietate.
Aurescu, mesaj pentru absolvenți: Avem nevoie de profesioniști, nu de oameni preocupați de imagine
Laura Buciu
22 iul. 2026, 20:59, Politic
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Bogdan Aurescu le-a transmis absolvenților Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș că viitorul României depinde de profesioniști și de instituții solide, nu de persoane preocupate exclusiv de propria imagine.

Aurescu: Nu vă alegeți modelele după numărul de follow-eri pe rețele sociale

În discursul susținut la ceremonia de absolvire, Aurescu a afirmat că societatea românească trebuie să înceteze să confunde notorietatea cu valoarea și vizibilitatea cu competența.

„România are nevoie de profesioniști mai mult decât are nevoie de oameni preocupați de propria imagine. Prea des suntem tentați să confundăm notorietatea cu valoarea, vizibilitatea cu competența și succesul de moment cu performanța adevărată. Nu vă alegeți modelele după numărul de follow-eri pe rețele sociale. Alegeți-le după ceea ce au construit”, le-a spus judecătorul CIJ absolvenților.

O societate performantă este rezultatul muncii de zi cu zi a cetățenilor

Fostul șef al diplomației române a subliniat că performanța unei țări este rezultatul muncii de zi cu zi a cetățenilor care își exercită profesia cu responsabilitate și care înțeleg rolul lor în societate.

„Societățile și statele performante și eficiente sunt rezultatul milioanelor de oameni care își fac bine meseria în fiecare zi și care înțeleg că sunt și cetățeni, nu doar profesioniști”, a declarat Aurescu.

Funcționarea țării, comparată cu ridicarea unei clădiri

Acesta a comparat funcționarea unei țări cu ridicarea unei clădiri, afirmând că fiecare contribuție contează și că România funcționează mai bine atunci când fiecare își îndeplinește responsabilitățile în familie, la locul de muncă și în comunitate.

În același timp, judecătorul Curții Internaționale de Justiție i-a îndemnat pe tinerii absolvenți să se implice în viața publică și să apere valorile democratice, pro-europene și pro-occidentale.

„Fiți cetățeni implicați! Deschideți ochii! Puneți întrebări! Aveți spirit critic! Și moralitate. Susțineți valorile democratice, pro-europene și pro-occidentale!. Și nu acceptați niciodată ca impostura, superficialitatea sau lipsa de competență să devină normale”, a afirmat fostul ministru.

Aurescu a avertizat că impostura și lipsa de competență nu pot construi o societate durabilă și le-a recomandat absolvenților să își clădească reputația prin muncă, caracter și rezultate.

În finalul discursului, el i-a îndemnat pe tineri să aibă încredere în propriile forțe și în România, astfel încât, indiferent de parcursul profesional, să fie recunoscuți drept profesioniști care fac cinste țării.

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