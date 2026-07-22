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Democrația, educația civică și combaterea dezinformării, în centrul unui raport analizat la Palatul Cotroceni

Președintele României, Nicușor Dan, a participat miercuri, la Palatul Cotroceni, la reuniunea Grupului de Reflecție Strategică „România în UE” (RUE), în cadrul căreia a fost prezentat un raport ce analizează relația dintre identitatea națională și apartenența la Uniunea Europeană.
Democrația, educația civică și combaterea dezinformării, în centrul unui raport analizat la Palatul Cotroceni
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Sursa foto: Administrația Prezidențială
Oana Antipa
22 iul. 2026, 19:43, Politic
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Raportul, intitulat „Identitate națională, identitate europeană și provocarea populismului”, susține că identitatea românească și cea europeană nu sunt incompatibile, ci se pot completa reciproc. Potrivit documentului, România își poate păstra valorile, tradițiile și cultura națională, fiind în același timp un stat activ și respectat în cadrul Uniunii Europene.

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Autorii raportului arată că proiectul european este fundamentat pe un set de valori comune, precum democrația, libertatea, statul de drept și respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Totodată, apartenența la Uniunea Europeană oferă cetățenilor beneficii concrete, printre care libera circulație, accesul la oportunități de studiu și muncă în spațiul comunitar, cooperarea economică și sprijinul pentru dezvoltare.

Patriotismul și apartenența la UE, considerate compatibile

Una dintre concluziile centrale ale raportului este că patriotismul nu se află în contradicție cu susținerea proiectului european. Documentul argumentează că atașamentul față de propria țară și implicarea în consolidarea Uniunii Europene sunt obiective care se pot întări reciproc și pot contribui la dezvoltarea societății.

Raportul evidențiază, de asemenea, necesitatea consolidării democrației prin reducerea inegalităților sociale, dezvoltarea educației civice și istorice, combaterea fenomenului dezinformării și promovarea unui patriotism democratic, bazat pe valori și participare civică.

Grup de experți constituit la nivelul Administrației Prezidențiale

Grupul de Reflecție Strategică „România în UE” reunește experți independenți care analizează evoluțiile din cadrul Uniunii Europene și formulează propuneri privind consolidarea poziției României în interiorul blocului comunitar și valorificarea oportunităților oferite de apartenența la UE.

Structura funcționează la nivelul Administrației Prezidențiale și este coordonată de consilierul prezidențial Valentin Naumescu.

Reuniunea de la Palatul Cotroceni face parte din seria consultărilor dedicate temelor strategice privind rolul și poziționarea României în Uniunea Europeană, într-un context marcat de provocări politice, economice și de securitate la nivel european.

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