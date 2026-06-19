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Bătălie pentru bugetul UE de 2.000 de miliarde de euro. Fondurile de coeziune, în centrul disputei care vizează și România

Liderii Uniunii Europene intră într-una dintre cele mai dificile negocieri ale ultimilor ani: viitorul buget multianual al blocului comunitar. În timp ce statele contributoare cer reduceri și mai multă disciplină fiscală, țări precum România, Polonia, Grecia sau Portugalia încearcă să protejeze fondurile de coeziune și subvențiile agricole de care depind numeroase proiecte de dezvoltare, arată Euronews.
Bătălie pentru bugetul UE de 2.000 de miliarde de euro. Fondurile de coeziune, în centrul disputei care vizează și România
Sursa foto: Dursun Aydemir / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
19 iun. 2026, 10:26, Economic
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Discuțiile au loc în cadrul summitului european de la Bruxelles și vizează viitorul Cadru Financiar Multianual (MFF), instrumentul care stabilește prioritățile de cheltuire a fondurilor europene pentru următorii ani, scrie Euronews. Pe de o parte se află țările considerate „frugale”, care susțin limitarea cheltuielilor europene și un control mai strict al bugetului comun. Pe de altă parte se află grupul informal „Friends of Cohesion”, format din 16 state membre care doresc păstrarea finanțărilor pentru politica de coeziune și agricultură.

Belgia, Bruxelles: reuniune a Consiliului European. Sursa foto: Sierakowski Frederic/EU Council/dpa

Miza este semnificativă deoarece aceste programe reprezintă una dintre cele mai importante componente ale bugetului european și contribuie la reducerea decalajelor economice dintre regiunile Uniunii.

Suedia cere un buget mai mic

Ministrul suedez pentru Afaceri Europene, Jessica Rosencrantz, a declarat că actuala propunere bugetară este prea mare și trebuie redusă substanțial. Potrivit oficialului suedez, Uniunea Europeană ar trebui să urmărească un buget apropiat de 1% din venitul național brut al statelor membre, argumentând că multe guverne sunt deja obligate să facă economii la nivel național și că aceeași disciplină trebuie aplicată și la Bruxelles. În schimb, statele care susțin politica de coeziune avertizează că reducerea fondurilor ar putea afecta investițiile regionale și programele agricole.

Alte dosare importante pe agenda summitului

În paralel cu dezbaterea privind bugetul, liderii europeni au discutat și despre războiul din Ucraina, relația cu Rusia și competiția economică tot mai intensă cu China. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat la o parte a reuniunii și a cerut accelerarea negocierilor privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Totodată, liderii UE au analizat posibilitatea dezvoltării unor instrumente suplimentare pentru a răspunde importurilor masive de produse chinezești considerate subvenționate și vândute la prețuri foarte scăzute pe piața europeană.

Negocieri care se anunță de durată

Deși discuțiile privind viitorul buget european sunt încă într-o fază preliminară, pozițiile divergente sugerează că negocierile vor fi dificile și ar putea continua luni de zile. Oficialii europeni încearcă să ajungă la un compromis înainte ca viitoarele cicluri electorale din mai multe state membre să complice și mai mult procesul de negociere.

Viitorul buget al Uniunii Europene va influența modul în care blocul comunitar va finanța proiectele de dezvoltare, agricultura, securitatea și competitivitatea economică în următorul deceniu, ceea ce transformă actualele discuții într-una dintre cele mai importante confruntări politice de la Bruxelles din acest an.

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