Prima pagină » Economic » „Este o sinucidere din punct de vedere economic”. Grindeanu îi cere lui Bolojan să negocieze amânarea închiderii centralelor pe cărbune

„Este o sinucidere din punct de vedere economic”. Grindeanu îi cere lui Bolojan să negocieze amânarea închiderii centralelor pe cărbune

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat, luni, premierului interimar Ilie Bolojan să meargă de urgență la Bruxelles pentru a negocia amânarea termenului de 31 august privind închiderea centralelor electrice pe bază de cărbune.
O dronă s-a prăbușit pe o plajă plină cu turiști de la Marea Neagră
O dronă s-a prăbușit pe o plajă plină cu turiști de la Marea Neagră
Doi tineri, găsiți morți în râul Siret după ce au fost dați dispăruți în zona barajului Călimănești
Doi tineri, găsiți morți în râul Siret după ce au fost dați dispăruți în zona barajului Călimănești
Operațiune în premieră pe Brațul Bala. Radu Miruță: Fiecare zi în plus de funcționare a Centralei de la Cernavodă este un câștig cuantificabil|Peste 100 de militari au participat la intervenție
Operațiune în premieră pe Brațul Bala. Radu Miruță: Fiecare zi în plus de funcționare a Centralei de la Cernavodă este un câștig cuantificabil|Peste 100 de militari au participat la intervenție
Incendiu la bordul unui feribot în Indonezia. Cel puțin 28 de persoane sunt date dispărute
Incendiu la bordul unui feribot în Indonezia. Cel puțin 28 de persoane sunt date dispărute
Efectele caniculei: stratul de asfalt s-a umflat și a crăpat pe o autostradă din Ucraina
Efectele caniculei: stratul de asfalt s-a umflat și a crăpat pe o autostradă din Ucraina
Alexandra-Valentina Dumitru
03 aug. 2026, 13:19, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„România nu va mai închide nicio capacitate de producție a energiei până nu punem nimic în loc”, a declarat Grindeanu. Liderul PSD a precizat că proiectul va fi introdus în sesiunea extraordinară a Parlamentului.

Grindeanu susține că măsura ar suplini în Sistemul Energetic Național aproximativ 700 MW.

Totodată, acesta i-a cerut premierului interimar Ilie Bolojan să negocieze cu oficialii europeni amânarea termenului stabilit pentru oprirea centralelor pe cărbune.

„Îi cer public prim-ministrului demis Ilie Bolojan să meargă urgent la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor electrice pe bază de cărbune”.

Liderul social-democrat a afirmat că închiderea unor noi capacități de producție înainte de punerea în funcțiune a altora ar avea consecințe economice grave.

„Noi depunem la Senat astăzi acest proiect de lege care spune ceva simplu. Nu mai oprim niciun fel de capacitate dacă nu se pune ceva în loc. Nu poți răsa România și fără și mai mult curent”.

Grindeanu a avertizat că „nu putem doar să importăm și să umflăm buzunarele unora. Orice lipsă de acțiune din acest punct de vedere înseamnă complicitate la distrugerea cu premeditarea României. Suntem deja în recesiune și economia nu își permite să închidă capacități de producție și să țină pe loc marii consumatori industriali”.

„Este o sinucidere din punctul nostru de vedere economic atunci când ai soluția de a redeschide aceste capacități aflate în conservare. (…) Se poate, în special din Valea Jiului, din Gorj, din Hunedoara, se pot redeschide aceste capacități închise unele dintre ele în aprilie anul acesta”, a mai spus Grindeanu.

Recomandarea video

Diana Șoșoacă a pierdut, la Tribunalul UE, procesul prin care cerea suspendarea deciziei Parlamentului European de ridicare a imunității sale
G4Media
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
GSP.ro
Metrorex, cel mai mare consumator de energie din București, ar putea intra într-o situație fără precedent. Numărul de trenuri ar putea fi redus, pe fondul crizei energetice. „Important este să se facă economie după ora 19”
Gandul
Cel mai controversat cuplu și-a mai dat o șansă: s-au împăcat! Primele imagini
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport
Dunărea seacă într-un ritm alert, ca în 1985. Record negativ de 1.400 mc/s, de neegalat de peste 40 de ani
Libertatea
Nu mânca niciodată acest aliment dacă observi acest detaliu! Un neurolog spune că poate ascunde o toxină extrem de periculoasă
CSID
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia