AUR solicită demiterea imediată a consilierului prezidențial onorific Eugen Tomac

„Implicarea directă a domnului Tomac în discuții cu parlamentari ai AUR, confirmate public, reprezintă o imixtiune inacceptabilă a Administrației Prezidențiale în viața internă a partidelor parlamentare și o tentativă de a submina coeziunea unui partid ales de milioane de români.

Chiar Eugen Tomac a recunoscut că a inițiat și a participat la aceste discuții. Președintele Nicușor Dan a declarat public la Cluj, în data de 24 iunie 2026, că odată cu nominalizarea unui premier, Administrația Prezidențială nu trebuie să se mai implice în discuțiile dintre partide. Acest principiu a fost încălcat flagrant. Un consilier prezidențial care se implică în astfel de manevre pune în pericol credibilitatea instituției prezidențiale și transformă Cotroceniul într-un actor de negociere politică de culise, în loc să rămână garant al Constituției și al respectului față de Parlament.

Democrația parlamentară din România nu poate fi tratată ca o tarabă unde se negociază voturi pe ascuns, cu ajutorul consilierilor prezidențiali. Astfel de practici subminează încrederea românilor în instituții și trebuie sancționate imediat.

Solicităm, așadar, demiterea imediată a domnului Eugen Tomac din funcția de consilier prezidențial onorific, o poziție publică clară a președintelui Nicușor Dan prin care să condamne orice formă de imixtiune a Administrației Prezidențiale în treburile interne ale partidelor și respectarea strictă a principiului pe care președintele l-a enunțat el însuși: odată cu nominalizarea unui premier, Cotroceniul nu se mai amestecă în negocierile dintre formațiunile politice”.