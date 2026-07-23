Prima pagină » Politic » AUR solicită demiterea imediată a consilierului prezidențial onorific Eugen Tomac

AUR solicită demiterea imediată a consilierului prezidențial onorific Eugen Tomac

Alianța pentru Unirea Românilor solicită președintelui României, Nicușor Dan, să-l demită de îndată pe consilierul prezidențial onorific Eugen Tomac.
AUR solicită demiterea imediată a consilierului prezidențial onorific Eugen Tomac
Raluca Anna Veleanu
23 iul. 2026, 17:26, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Implicarea directă a domnului Tomac în discuții cu parlamentari ai AUR, confirmate public, reprezintă o imixtiune inacceptabilă a Administrației Prezidențiale în viața internă a partidelor parlamentare și o tentativă de a submina coeziunea unui partid ales de milioane de români.

Chiar Eugen Tomac a recunoscut că a inițiat și a participat la aceste discuții. Președintele Nicușor Dan a declarat public la Cluj, în data de 24 iunie 2026, că odată cu nominalizarea unui premier, Administrația Prezidențială nu trebuie să se mai implice în discuțiile dintre partide. Acest principiu a fost încălcat flagrant. Un consilier prezidențial care se implică în astfel de manevre pune în pericol credibilitatea instituției prezidențiale și transformă Cotroceniul într-un actor de negociere politică de culise, în loc să rămână garant al Constituției și al respectului față de Parlament.

Democrația parlamentară din România nu poate fi tratată ca o tarabă unde se negociază voturi pe ascuns, cu ajutorul consilierilor prezidențiali. Astfel de practici subminează încrederea românilor în instituții și trebuie sancționate imediat.

Solicităm, așadar, demiterea imediată a domnului Eugen Tomac din funcția de consilier prezidențial onorific, o poziție publică clară a președintelui Nicușor Dan prin care să condamne orice formă de imixtiune a Administrației Prezidențiale în treburile interne ale partidelor și respectarea strictă a principiului pe care președintele l-a enunțat el însuși: odată cu nominalizarea unui premier, Cotroceniul nu se mai amestecă în negocierile dintre formațiunile politice”.

Recomandarea video

Analiză a presei africane despre candidatura lui Dacian Cioloș la șefia Organizației Internaționale a Francofoniei: Candidatura lui oferă o soluție elegantă – alegerea pe criteriul competenței, nu pe baza unui arbitraj imposibil între două state aflate în conflict
G4Media
Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
GSP.ro
Serviciile americane investighează dacă Rusia a fost implicată în atacurile Iranului asupra instalațiilor CIA din Golf. Ce fel de asistență ar fi oferit Teheranului
Gandul
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori
Cancan
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport
Steag cu simbolul Mișcării Legionare la un miting pro-Călin Georgescu. Purtătorul a ajuns inculpat, dar judecătorii l-au pedepsit simbolic
Libertatea
Poate fi depistat cancerul printr-o simplă analiză de sânge?
CSID
România a început să producă blindate. Cum arată primele Cobra II ajunse deja la Armată
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia