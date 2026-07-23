AUR propune reducerea TVA la 9% pentru prima locuință

Proiectul, inițiat de deputatul AUR Lucian Mușat, prevede aplicarea cotei reduse de 9% pentru prima locuință cu o suprafață utilă de maximum 120 metri pătrați și o valoare de cel mult 750.000 de lei, fără TVA, inclusiv valoarea terenului. Facilitatea se aplică persoanelor fizice care achiziționează locuința individual sau împreună cu alte persoane fizice.

„Scădem TVA-ul pentru prima locuință, cu o suprafață totală de 120 m² utili și o valoare de până în 750.000 de lei net, fără TVA, de la 21%, cât este astăzi, la 9%.

La o locuință de 750.000 de lei, acum se plătesc 157.500 de lei, aferenți cotei de TVA de 21%, iar dacă legea noastră va fi votată, TVA-ul de 9% pentru aceeași proprietate ar fi de 67.500 de lei. Vorbim despre o diferență de 90.000 de lei care ar rămâne cumpărătorilor”, a declarat deputatul AUR Lucian Mușat.

Inițiativa legislativă urmărește să faciliteze accesul la prima locuință, în special pentru tineri și familii, și să introducă un mecanism fiscal permanent, în condițiile în care actualul regim tranzitoriu privind cota redusă de TVA expiră la 31 iulie 2026.

„În anul 2025 s-au născut cei mai puțini copii în România, iar numărul celor care au ales să părăsească țara în căutarea unei vieți mai bune a depășit 6 milioane. Prin această lege, dacă va trece și va fi votată de celelalte partide, vom oferi un motiv în plus acestor tineri care se gândesc să plece să rămână aici, în țară, să-și întemeieze familii, să crească natalitatea și economia, pentru că această lege rezolvă și o parte economică”, a afirmat Lucian Mușat.

Potrivit expunerii de motive, măsura urmărește și stimularea sectorului construcțiilor, prin reducerea costului suportat de cumpărători și susținerea cererii pentru locuințe noi.

„Știm că domeniul construcțiilor reprezintă 7-8% ca pondere în produsul intern brut, cea mai mare valoare din Uniunea Europeană. Iar prin această lege, numărul apartamentelor și al caselor care vor fi vândute va crește, pentru că diferența de bani rezultată din scăderea TVA-ului va rămâne cumpărătorilor, va rămâne tinerilor, iar aceștia vor alege să rămână aici, în țară”, a precizat deputatul AUR.

Proiectul legislativ prevede intrarea în vigoare a noilor dispoziții la șase luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României.

„Trebuie să facem tot ce putem ca să ne ajutăm economia, trebuie să facem tot ce putem să creștem natalitatea și trebuie să facem tot ce putem ca România de mâine să aibă un viitor”, a declarat deputatul AUR Lucian Mușat.