Prima pagină » Politic » AUR a depus la Senat un proiect pentru prelungirea termenului de aplicare a TVA de 9% la locuințe, după blocarea sistemelor ANCPI

AUR a depus la Senat un proiect pentru prelungirea termenului de aplicare a TVA de 9% la locuințe, după blocarea sistemelor ANCPI

Doi senatori AUR au depus un proiect de lege prin care cumpărătorii de locuințe care îndeplinesc condițiile pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 9%, dar nu își pot finaliza tranzacțiile din cauza blocării sistemelor informatice ale ANCPI, să beneficieze de un termen suplimentar pentru încheierea contractelor.
AUR a depus la Senat un proiect pentru prelungirea termenului de aplicare a TVA de 9% la locuințe, după blocarea sistemelor ANCPI
Diana Nunuț
21 iul. 2026, 14:12, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Proiectul legislativ a fost inițiat de doi senatori AUR, respectiv Laurențiu Plăeșu și Niculina Stelea, și urmărește protejarea persoanelor care riscă să piardă facilitatea fiscală din motive independente de voința lor.

Proiectul prevede că livrarea locuințelor și autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare „se pot finaliza în cel mult 30 de zile calendaristice de la reluarea integrală, la nivel național, a funcționării sistemelor informatice necesare operațiunilor de cadastru, publicitate imobiliară și activității notariale”.

„În aceste condiţii, numeroase persoane fizice care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de lege, au încheiat antecontractele şi au achitat avansurile în considerarea regimului tranzitoriu instituit de legiuitor riscă să piardă beneficiul cotei reduse de T\/A exclusiv din cauza indisponibilităţii unei infrastructuri publice esenţiale, împrejurare care nu le este imputabilă. Diferenţa dintre cota tranzitorie de TVA de 9% şi cota standard de 21% este de 12 puncte procentuale. Astfel, pentru o locuinţă cu o bază de impozitare de 500.000 Iei, diferenţa de TVA este de 60.000 lei, iar pentru plafonul maxim de 600.000 lei aceasta ajunge la 72.000 lei (…) Situaţia creată nu rezultă din modificarea condiţiilor de eligibilitate şi nici din conduita beneficiarilor, ci exclusiv din imposibilitatea obiectivă de finalizare a formalităţilor legale necesare transferului dreptului de proprietate”, se precizează în expunerea de motive.

Și un nume din PNL a cerut prelungirea facilității privind TVA de 9% la locuințe

Prim-vicepreședintele PNL Nicoleta Pauliuc a propus, în ședința conducerii partidului de luni, un amendament prin care să fie prelungit termenul până la care tranzacțiile imobiliare pot beneficia de cota redusă de TVA de 9%, după intrarea în vigoare, de la 1 august, a cotei de 21%.

Potrivit unor surse politice citate de MEDIAFAX, Pauliuc a solicitat și convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru adoptarea modificării legislative.

Fără un guvern cu puteri depline, termenul nu poate fi prelungit prin ordonanţă de urgenţă.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, s-a opus propunerii lui Pauliuc, argumentând că nu pot fi făcute excepții de la majorarea TVA.

ANCPI, ținta unui atac cibernetic

Săptămâna trecută,  ANCPI a fost ținta unui atac cibernetic. Începând de marți, 14 iulie, toate sistemele informatice administrate de ANCPI sunt indisponibile. Printre acestea se numără aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra, dar și adresele oficiale de e-mail.

Atacul este investigat în prezent de autoritățile competente, anunță instituția, iar cauza și circumstanțele incidentului sunt analizate de instituțiile statului pentru a afla cine se află în spatele operațiunii.

De asemenea, potrivit unei investigații publicate vineri de Public Record, date care ar proveni din sistemele ANCPI au fost scoase la vânzare pe 15 iulie, pe o platformă utilizată pentru comercializarea informațiilor obținute în urma atacurilor informatice.

Blocarea e-Terra afectează operațiuni esențiale din piața imobiliară. Prin sistem sunt procesate înscrierile și modificările din cărțile funciare, cererile de intabulare, extrasele necesare tranzacțiilor și documentele solicitate de notari sau instituțiile financiare.

Citește și

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Ministra demisă a mediului, Diana Buzoianu, a constatat că este o problemă cu infrastructura împotriva inundațiilor, după viiturile din Bușteni și Breaza. A descoperit și un studiu al Băncii Mondiale
Gandul
Codruța Filip l-a lovit pe Valentin Sanfira, iar Antena 1 a difuzat imaginile
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport
Admiterea la liceu, schimbare majoră din 2027. Școlile vor putea selecta elevii printr-un examen suplimentar. Sorin Ion: „Va fi pentru ei o șansă în plus. De ce să depindă viitorul lor doar de două examene?”
Libertatea
Cum devii asigurat la sănătate dacă nu ai un loc de muncă. Cât plătești pentru CASS și ce servicii medicale primești
CSID
Ford lansează două noi ediții pentru SUV-ul produs la CRAIOVA. Noutățile gamei PUMA
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia