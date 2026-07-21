AUR a depus la Senat un proiect pentru prelungirea termenului de aplicare a TVA de 9% la locuințe, după blocarea sistemelor ANCPI

Proiectul legislativ a fost inițiat de doi senatori AUR, respectiv Laurențiu Plăeșu și Niculina Stelea, și urmărește protejarea persoanelor care riscă să piardă facilitatea fiscală din motive independente de voința lor.

Proiectul prevede că livrarea locuințelor și autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare „se pot finaliza în cel mult 30 de zile calendaristice de la reluarea integrală, la nivel național, a funcționării sistemelor informatice necesare operațiunilor de cadastru, publicitate imobiliară și activității notariale”.

„În aceste condiţii, numeroase persoane fizice care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de lege, au încheiat antecontractele şi au achitat avansurile în considerarea regimului tranzitoriu instituit de legiuitor riscă să piardă beneficiul cotei reduse de T\/A exclusiv din cauza indisponibilităţii unei infrastructuri publice esenţiale, împrejurare care nu le este imputabilă. Diferenţa dintre cota tranzitorie de TVA de 9% şi cota standard de 21% este de 12 puncte procentuale. Astfel, pentru o locuinţă cu o bază de impozitare de 500.000 Iei, diferenţa de TVA este de 60.000 lei, iar pentru plafonul maxim de 600.000 lei aceasta ajunge la 72.000 lei (…) Situaţia creată nu rezultă din modificarea condiţiilor de eligibilitate şi nici din conduita beneficiarilor, ci exclusiv din imposibilitatea obiectivă de finalizare a formalităţilor legale necesare transferului dreptului de proprietate”, se precizează în expunerea de motive.

Și un nume din PNL a cerut prelungirea facilității privind TVA de 9% la locuințe

Prim-vicepreședintele PNL Nicoleta Pauliuc a propus, în ședința conducerii partidului de luni, un amendament prin care să fie prelungit termenul până la care tranzacțiile imobiliare pot beneficia de cota redusă de TVA de 9%, după intrarea în vigoare, de la 1 august, a cotei de 21%.

Potrivit unor surse politice citate de MEDIAFAX, Pauliuc a solicitat și convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru adoptarea modificării legislative.

Fără un guvern cu puteri depline, termenul nu poate fi prelungit prin ordonanţă de urgenţă.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, s-a opus propunerii lui Pauliuc, argumentând că nu pot fi făcute excepții de la majorarea TVA.

ANCPI, ținta unui atac cibernetic

Săptămâna trecută, ANCPI a fost ținta unui atac cibernetic. Începând de marți, 14 iulie, toate sistemele informatice administrate de ANCPI sunt indisponibile. Printre acestea se numără aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra, dar și adresele oficiale de e-mail.

Atacul este investigat în prezent de autoritățile competente, anunță instituția, iar cauza și circumstanțele incidentului sunt analizate de instituțiile statului pentru a afla cine se află în spatele operațiunii.

De asemenea, potrivit unei investigații publicate vineri de Public Record, date care ar proveni din sistemele ANCPI au fost scoase la vânzare pe 15 iulie, pe o platformă utilizată pentru comercializarea informațiilor obținute în urma atacurilor informatice.

Blocarea e-Terra afectează operațiuni esențiale din piața imobiliară. Prin sistem sunt procesate înscrierile și modificările din cărțile funciare, cererile de intabulare, extrasele necesare tranzacțiilor și documentele solicitate de notari sau instituțiile financiare.