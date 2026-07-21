Victor Negrescu, replică pentru AUR: Declarațiile agresive și amenințările nu fac decât să confirme că poziția PSD a fost corectă

Vicepreședintele PSD și europarlamentarul Victor Negrescu a reacționat la comentariile făcute marți dimineață de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care a anunțat că AUR exclude orice colaborare politică cu PSD atât timp cât Grindeanu se află la conducerea formațiunii.

Într-o reacție pentru MEDIAFAX, Victor Negrescu a subliniat că reacția reprezentanților AUR la declarațiile lui Sorin Grindeanu demonstrează lipsa unei dezbateri politice serioase și confirmă criticile formulate de liderul social-democrat.

„Reacția reprezentanților AUR confirmă exact problema semnalată de Sorin Grindeanu: în locul unei dezbateri serioase despre viitorul României, liderii acestui partid răspund prin atacuri personale, amenințări și calcule legate de funcții. Sorin Grindeanu a exprimat o poziție politică legitimă și responsabilă. A făcut o distincție clară între cetățenii care au votat AUR, al căror vot trebuie respectat, și comportamentul unor lideri ai acestui partid, care ridică serioase semne de întrebare privind consecvența, credibilitatea și atașamentul real față de valorile europene”, a spus Victor Negrescu pentru MEDIAFAX.

Victor Negrescu: AUR este preocupat mai mult de răfuieli politice

Europarlamentarul a adăugat faptul că România „nu poate fi condusă prin scandal permanent, populism și amenințări” și a subliniat că discursul politic ar trebui să se concentreze pe soluții și nu pe conflicte.

„Nu poți pretinde că aperi interesul național, iar în același timp să îți schimbi poziția de la un vot la altul, să alimentezi neîncrederea în instituții și să transformi orice critică într-un nou război politic. Mai grav este că AUR vorbește despre „mandate garantate” pentru propriii parlamentari, ca și cum politica ar fi o afacere internă de partid. (….) Amenințarea privind înlăturarea președintelui PSD, Sorin Grindeanu, de la conducerea Camerei Deputaților arată, de asemenea, că AUR este preocupat mai mult de răfuieli politice decât de problemele reale ale țării, confirmând relația de colaborare cu PNL și USR”, a mai transmis Negrescu în reacția pentru MEDIAFAX.

Negrescu: Amenințările AUR nu fac decât să confirme că poziția exprimată de conducerea PSD a fost corectă

El a mai precizat că partidul își va menține direcția politică indiferent de atacurile venite din partea AUR.

„PSD nu trebuie să își stabilească direcția în funcție de amenințările AUR. Avem obligația să apărăm parcursul european și euroatlantic al României, să combatem extremismul și populismul și să oferim soluții pentru problemele de zi cu zi ale românilor. România este mai importantă decât funcțiile, sondajele sau interesele electorale ale unui partid. Cine dorește să participe la o construcție serioasă pentru țară trebuie să demonstreze responsabilitate, consecvență și respect față de instituțiile democratice. Până atunci, declarațiile agresive și amenințările AUR nu fac decât să confirme că poziția exprimată de conducerea PSD a fost corectă”, a conchis Victor Negrescu.

Petrișor Peiu: AUR nu va mai putea face nicio înțelegere politică de niciun fel, cu PSD, cât timp Grindeanu conduce partidul

Reacția lui Victor Negrescu vine după ce marți dimineață, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a lansat un atac dur la adresa președintelui PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl acuză de ipocrizie și lipsă de autoritate morală. Peiu afirmă că AUR nu va mai putea face nicio înțelegere politică, de niciun fel, cu PSD, cât timp Sorin Grindeanu va conduce formațiunea.

„Răspunsul logic la perorațiile brânzovenești ale lui Grindeanu este scurt și la obiect: AUR nu va mai putea face nicio înțelegere politică, de niciun fel, cu PSD, cât timp Sorin Grindeanu este președinte al acelui partid, de vreme ce acestuia îi repugnă cei 90 de parlamentari ai noștri; Dacă vreodată cineva va supune la vot înlocuirea lui Grindeanu de la conducerea Camerei Deputaților, parlamentarii AUR vor avea tendința naturală de a vota acest lucru; motivul? Este greu de apărat un om cu atâtea carențe morale”, a scris Peiu într-un mesaj publicat pe Facebook.