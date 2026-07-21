Olguța Vasilescu: „N-am referințe bune pentru Simion. AUR a ratat un moment să termine ce a început cu moțiunea de cenzură”

Invitată marți la emisiunea Gândul Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, Lia Olguța Vasilescu a fost întrebată ce părere are despre partidul AUR.
„Cred că AUR a ratat un moment foarte important ca să termine ce a început. A început printr-o moțiune de cenzură, împreună cu PSD-ul, să dea jos acest guvern. Dacă nu duci planul până la capăt și te oprești la jumătatea drumului, pare că l-ai susține să rămână acolo”, a fost răspunsul social-democratei.
„În ceea ce privește parlamentarii, noi nu avem niciun fel de problemă cu parlamentarii din AUR. Ei sunt votați de români, reprezintă un segment important a românilor”, a adăugat ea.
Întrebată care este părerea ei personală despre liderul AUR George Simion, Olguța Vasilescu a răspuns că „n-am referințe foarte bune pentru domnul Simion”.
Social-democrata a refuzat să ofere detalii despre afirmația sa.
„Aș prefera să nu dezvolt”, a conchis Lia Olguța Vasilescu.