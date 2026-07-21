Olguța Vasilescu: „N-am referințe bune pentru Simion. AUR a ratat un moment să termine ce a început cu moțiunea de cenzură”

Invitată marți la emisiunea Gândul Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, Lia Olguța Vasilescu a fost întrebată ce părere are despre partidul AUR.

AUR a ratat un moment să termine ce a început”

„Cred că AUR a ratat un moment foarte important ca să termine ce a început. A început printr-o moțiune de cenzură, împreună cu PSD-ul, să dea jos acest guvern. Dacă nu duci planul până la capăt și te oprești la jumătatea drumului, pare că l-ai susține să rămână acolo”, a fost răspunsul social-democratei.

„Nu avem niciun fel de problemă cu parlamentarii AUR”

„În ceea ce privește parlamentarii, noi nu avem niciun fel de problemă cu parlamentarii din AUR. Ei sunt votați de români, reprezintă un segment important a românilor”, a adăugat ea.

Întrebată care este părerea ei personală despre liderul AUR George Simion, Olguța Vasilescu a răspuns că „n-am referințe foarte bune pentru domnul Simion”.

Social-democrata a refuzat să ofere detalii despre afirmația sa.

„Aș prefera să nu dezvolt”, a conchis Lia Olguța Vasilescu.