Prima pagină » Știrile zilei » Olguța Vasilescu: „N-am referințe bune pentru Simion. AUR a ratat un moment să termine ce a început cu moțiunea de cenzură”

Olguța Vasilescu: „N-am referințe bune pentru Simion. AUR a ratat un moment să termine ce a început cu moțiunea de cenzură”

Olguța Vasilescu a declarat că nu are „referințe foarte bune pentru Simion”. De asemenea, partidul AUR „a ratat un moment foarte important să termine ce a început cu moțiunea de cenzură”, care a dat jos Guvernul Bolojan.
„Putem forma o majoritate. Cea mai bună variantă, un guvern minoritar PSD”. Soluția propusă de Olguța Vasilescu pentru criza politică
„Putem forma o majoritate. Cea mai bună variantă, un guvern minoritar PSD”. Soluția propusă de Olguța Vasilescu pentru criza politică
Rețea de trafic cu ciuperci halucinogene, destructurată de DIICOT. Trei persoane au fost reținute
Rețea de trafic cu ciuperci halucinogene, destructurată de DIICOT. Trei persoane au fost reținute
CERN validează tehnologia care va crește puterea celui mai mare accelerator de particule din lume
CERN validează tehnologia care va crește puterea celui mai mare accelerator de particule din lume
Copil de 15 ani, sechestrat, bătut și umilit de alți trei adolescenți. Agresorii au fost reținuți
Copil de 15 ani, sechestrat, bătut și umilit de alți trei adolescenți. Agresorii au fost reținuți
Olguța Vasilescu: „PNRR nu s-a negociat niciodată în România”. Guvernul Bolojan ar fi trimis planurile pentru următorul ciclu financiar „fără să se fi făcut o discuție”
Olguța Vasilescu: „PNRR nu s-a negociat niciodată în România”. Guvernul Bolojan ar fi trimis planurile pentru următorul ciclu financiar „fără să se fi făcut o discuție”
Ioana Târziu
21 iul. 2026, 19:26, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Invitată marți la emisiunea Gândul Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, Lia Olguța Vasilescu a fost întrebată ce părere are despre partidul AUR.

AUR a ratat un moment să termine ce a început”

„Cred că AUR a ratat un moment foarte important ca să termine ce a început. A început printr-o moțiune de cenzură, împreună cu PSD-ul, să dea jos acest guvern. Dacă nu duci planul până la capăt și te oprești la jumătatea drumului, pare că l-ai susține să rămână acolo”, a fost răspunsul social-democratei.

„Nu avem niciun fel de problemă cu parlamentarii AUR”

„În ceea ce privește parlamentarii, noi nu avem niciun fel de problemă cu parlamentarii din AUR. Ei sunt votați de români, reprezintă un segment important a românilor”, a adăugat ea.

Întrebată care este părerea ei personală despre liderul AUR George Simion, Olguța Vasilescu a răspuns că „n-am referințe foarte bune pentru domnul Simion”.

Social-democrata a refuzat să ofere detalii despre afirmația sa.

„Aș prefera să nu dezvolt”, a conchis Lia Olguța Vasilescu.

Citește și

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.ro
Ministra demisă a mediului, Diana Buzoianu, a constatat că este o problemă cu infrastructura împotriva inundațiilor, după viiturile din Bușteni și Breaza. A descoperit și un studiu al Băncii Mondiale
Gandul
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport
Prima sentință în „jaful secolului” la Timișoara. Pedepsele primite de hoții care au furat 10 milioane de lei din sediul Poștei Române
Libertatea
Lumea teatrului, în doliu! S-a stins din viață actrița Dana Tapalagă. În ultimii ani, ea a dus o luptă grea cu o boală nemiloasă: „Sfârșitul nu-i aici...
CSID
Ford lansează două noi ediții pentru SUV-ul produs la CRAIOVA. Noutățile gamei PUMA
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia