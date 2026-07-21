La un an de la aplicarea legislației europene privind accesibilitatea digitală, 9 din 10 companii analizate de o companie de profil nu au site-uri accesibile

Un raport realizat de Wawsome, platformă europeană specializată în accesibilitate digitală, arată că aproximativ 9 din 10 companii și site-uri evaluate prezintă bariere semnificative pentru persoanele cu dizabilități. În același timp, interacțiunile Wawsome cu organizațiile din piață indică un nivel încă redus de interes pentru evaluarea și remedierea acestor probleme, potrivit G4Media.

Un website poate avea un design actual, un timp bun de încărcare și funcționalități complexe, fără a putea fi utilizat corespunzător de o persoană care navighează exclusiv cu tastatura, folosește un cititor de ecran, are dificultăți de vedere sau are nevoie de adaptarea dimensiunii, contrastului și spațierii textului.

Printre cele mai frecvente probleme identificate de Wawsome se numără:

imagini fără texte alternative relevante;

contrast insuficient între text și fundal;

butoane și linkuri fără denumiri clare;

formulare fără etichete accesibile și mesaje de eroare ușor de înțeles;

imposibilitatea de a naviga complet folosind tastatura;

structurarea incorectă a titlurilor și conținutului;

elemente interactive incompatibile cu cititoarele de ecran;

documente PDF și conținut multimedia care nu pot fi accesate de toți utilizatorii.

Aceste probleme afectează atât persoanele cu dizabilități permanente, cât și utilizatorii vârstnici, persoanele cu limitări temporare sau cele care folosesc un website în condiții mai dificile.

„La un an de la termenul de aplicare a legislației, problema nu mai este lipsa informației sau lipsa timpului de pregătire, ci lipsa prioritizării. Nouă din zece site-uri pe care le analizăm au bariere evidente de accesibilitate, iar multe companii nu consideră încă necesară o intervenție. Primul pas nu trebuie să fie complicat sau costisitor: începe cu o evaluare sinceră a site-ului și cu o listă clară a problemelor care trebuie rezolvate. Accesibilitatea nu înseamnă doar respectarea unei cerințe legale, ci posibilitatea reală ca fiecare client să poată naviga, înțelege și finaliza o acțiune online”, declară George Onofrievici, Founder & CEO@Wawsome.

European Accessibility Act stabilește cerințe comune la nivelul Uniunii Europene pentru anumite produse și servicii, printre care serviciile de comerț electronic, serviciile bancare destinate consumatorilor, comunicațiile electronice, utilitățile, accesul la servicii audiovizuale, cărțile electronice și anumite servicii digitale pentru transportul de pasageri.

În România, cerințele directivei au fost transpuse prin Legea nr. 232/2022, care se aplică serviciilor vizate furnizate consumatorilor după 28 iunie 2025. Aplicabilitatea concretă depinde de natura serviciului, dimensiunea companiei și modul în care utilizatorii interacționează cu platforma digitală.

Testarea gratuită – primul pas către un site mai accesibil

Pentru a ajuta companiile să înțeleagă nivelul actual de accesibilitate al propriului website, compania oferă un instrument de evaluare gratuită, disponibil fără instalare și fără configurare tehnică.

Utilizatorul introduce adresa site-ului, iar platforma analizează pagina și semnalează probleme legate de contrast, texte alternative, navigare cu tastatura, etichetele formularelor, structura conținutului, rolurile ARIA și alte criterii relevante pentru accesibilitatea digitală.

Raportul prezintă problemele în funcție de nivelul de severitate și oferă recomandări concrete de remediere. Instrumentul automat reprezintă un prim diagnostic și poate fi completat ulterior prin audit și testare manuală.