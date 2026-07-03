Comisia Europeană simplifică raportarea de sustenabilitate. Costurile pentru companii ar putea scădea cu peste 30%

Executivul european susține că noile reguli vor reduce semnificativ sarcinile administrative pentru companiile din Uniunea Europeană, fără a afecta calitatea informațiilor furnizate investitorilor și altor părți interesate.

Mai puține obligații de raportare, aceeași transparență

Standardele europene de raportare privind sustenabilitatea (ESRS) acoperă domenii precum protecția mediului, aspectele sociale și guvernanța corporativă (ESG), incluzând teme precum schimbările climatice, biodiversitatea și respectarea drepturilor omului.

Scopul acestora este de a oferi investitorilor și altor actori interesați informații relevante privind riscurile de sustenabilitate la care sunt expuse companiile, precum și impactul activității acestora asupra mediului și societății.

Potrivit Comisiei Europene, varianta revizuită a standardelor este mai simplă, mai clară și introduce flexibilități suplimentare în procesul de raportare.

Reducere de peste 60% a datelor obligatorii

Executivul european estimează că modificările vor conduce la:

reducerea cu peste 60% a numărului de puncte de date obligatorii;

diminuarea cu peste 70% a numărului total de puncte de date solicitate;

scăderea costurilor de raportare cu peste 30% pentru fiecare companie.

Măsura face parte din primul pachet legislativ „Omnibus” privind simplificarea cerințelor administrative și urmărește eficientizarea raportării de sustenabilitate în Uniunea Europeană, inclusiv prin reducerea numărului de întreprinderi cărora li se aplică Directiva privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea (CSRD).

Comisia precizează că aceste schimbări contribuie și la obiectivul său mai amplu de reducere cu 25% a sarcinilor generate de obligațiile de raportare.

Standardele au fost revizuite după consultări extinse

Noile ESRS au fost elaborate ținând cont de avizul tehnic al EFRAG (fostul Grup Consultativ European pentru Raportare Financiară), bazat pe contribuțiile părților interesate colectate în primăvara anului 2025 și pe consultarea publică desfășurată în vara aceluiași an.

Ulterior, Comisia Europeană a propus ajustări suplimentare pentru diminuarea poverii administrative, fără a afecta obiectivele Directivei CSRD, solicitând noi puncte de vedere prin consultarea organizată pe portalul „Exprimați-vă părerea”, desfășurată în primăvara acestui an.

Standard voluntar pentru întreprinderile mici

Pe lângă standardele revizuite, Comisia Europeană a adoptat și un standard de raportare voluntară destinat întreprinderilor mici care nu intră în domeniul de aplicare al Directivei CSRD.

Acesta oferă un cadru unic și proporțional pentru raportarea informațiilor privind sustenabilitatea și are rolul de a facilita răspunsul acestor companii la solicitările de informații venite din partea instituțiilor financiare sau a marilor companii.

Totodată, standardul introduce un plafon pentru informațiile ce pot fi solicitate în cadrul lanțului valoric. Astfel, companiile obligate să respecte CSRD nu vor putea cere partenerilor lor din lanțul de aprovizionare informații suplimentare față de cele prevăzute de standardul voluntar.

Urmează analiza în Parlamentul European și Consiliu

Actul delegat privind revizuirea standardelor ESRS și actul delegat care stabilește standardul voluntar de raportare vor fi transmise Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene pentru examinare.

Noile măsuri vor intra în aplicare după expirarea perioadei de control de două luni, termen care poate fi prelungit cu încă două luni.