La un an de la aplicarea legislației europene privind accesibilitatea digitală, 9 din 10 companii analizate de Wawsome nu au site-uri accesibile

La un an de la punerea în aplicare a European Accessibility Act, analiza Wawsome indică faptul că 9 din 10 site-uri evaluate prezintă probleme importante de accesibilitate.

Cele mai frecvente bariere sunt contrastul insuficient, lipsa textelor alternative pentru imagini, formularele inaccesibile, navigarea dificilă cu tastatura și utilizarea incorectă a elementelor destinate cititoarelor de ecran.

Deși termenul de aplicare a legislației a fost 28 iunie 2025, accesibilitatea digitală nu reprezintă încă o prioritate pentru majoritatea companiilor analizate.

Wawsome pune la dispoziția organizațiilor un instrument gratuit prin care își pot verifica rapid site-ul și pot identifica principalele probleme de accesibilitate.

După un an de la data de 28 iunie 2025, de la care au devenit obligatorii cerințele European Accessibility Act pentru produsele și serviciile vizate de legislație, accesibilitatea digitală continuă să fie tratată de multe companii drept o inițiativă opțională, și nu ca o componentă esențială a experienței oferite clienților.

Un raport realizat de Wawsome, platformă europeană specializată în accesibilitate digitală, arată că aproximativ 9 din 10 companii și site-uri evaluate prezintă bariere semnificative pentru persoanele cu dizabilități. În același timp, interacțiunile Wawsome cu organizațiile din piață indică un nivel încă redus de interes pentru evaluarea și remedierea acestor probleme.

Companiile au site-uri moderne, dar nu neapărat accesibile

Un website poate avea un design actual, un timp bun de încărcare și funcționalități complexe, fără a putea fi utilizat corespunzător de o persoană care navighează exclusiv cu tastatura, folosește un cititor de ecran, are dificultăți de vedere sau are nevoie de adaptarea dimensiunii, contrastului și spațierii textului.

Printre cele mai frecvente probleme identificate de Wawsome se numără:

imagini fără texte alternative relevante;

contrast insuficient între text și fundal;

butoane și linkuri fără denumiri clare;

formulare fără etichete accesibile și mesaje de eroare ușor de înțeles;

imposibilitatea de a naviga complet folosind tastatura;

structurarea incorectă a titlurilor și conținutului;

elemente interactive incompatibile cu cititoarele de ecran;

documente PDF și conținut multimedia care nu pot fi accesate de toți utilizatorii.

Aceste probleme afectează atât persoanele cu dizabilități permanente, cât și utilizatorii vârstnici, persoanele cu limitări temporare sau cele care folosesc un website în condiții mai dificile.

„Legea este în vigoare, însă schimbarea de mentalitate abia începe”

„La un an de la termenul de aplicare a legislației, problema nu mai este lipsa informației sau lipsa timpului de pregătire, ci lipsa prioritizării. Nouă din zece site-uri pe care le analizăm au bariere evidente de accesibilitate, iar multe companii nu consideră încă necesară o intervenție. Primul pas nu trebuie să fie complicat sau costisitor: începe cu o evaluare sinceră a site-ului și cu o listă clară a problemelor care trebuie rezolvate. Accesibilitatea nu înseamnă doar respectarea unei cerințe legale, ci posibilitatea reală ca fiecare client să poată naviga, înțelege și finaliza o acțiune online”, declară George Onofrievici, Founder & CEO@Wawsome. Citeşte comunicatul integral AICI