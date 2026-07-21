MerchantPro Compass: Piața de eCommerce stagnează ca volum de comenzi în primele 6 luni din 2026. Verticalele, evoluție divergentă, de la +42% la -20%

Pharma, +30% comenzi, coșul mediu rămâne stabil

Beauty, categoria cea mai afectată de comprimarea bugetelor

Datele MerchantPro pe un eșantion de magazine online active pe platformă în ambele perioade analizate arată că, în primele 6 luni din 2026, valoarea vânzărilor a crescut cu 4% față de anul trecut, în timp ce numărul de comenzi a rămas constant. La nivel de verticale, însă, performanța este puternic diferențiată. Verticalele de Electronice, Gadgets și Accesorii avansează cu peste 42% în valoare, susținut de un ritm de +35% al numărului de comenzi. Pharma înregistrează o creștere cu 30% a numărului de comenzi, în timp ce valoarea medie a comenzii a rămas practic constantă, singura verticală mare a eșantionului analizat cu acest tipar. Beauty, în schimb, înregistrează cea mai mare scădere a semestrului la nivel de tranzacții, de aproape 20%. Fashion rămâne stabilă, cu variații sub 3% pe ambele dimensiuni.

Comparația se face pe o bază constantă de comercianți activi în ambele perioade, deci reflectă schimbări reale de comportament al consumatorului, nu extinderea bazei de comercianți din platformă.

Verticale în direcții opuse

Media agregată ascunde diferențe mari. Cea mai puternică creștere a semestrului vine din Electronice, Gadgets și Accesorii, cu +42% în valoare și +35% ca număr de comenzi. Creșterea vine simultan din mai mulți cumpărători și dintr-o valoarea medie a comenzii mai mare, ceea ce sugerează că achizițiile tehnologice au rămas prioritare chiar și într-un an de consum precaut. O parte din avans se poate explica prin cicluri de înlocuire amânate în 2025, când incertitudinea politică și fiscală a împins deciziile de achiziție mare spre 2026.

Pharma urmează un tipar diferit: valoarea vânzărilor a crescut cu 26%, iar numărul de comenzi cu peste 30%, în timp ce prețul mediu al comenzii a scăzut ușor, de la 29 la 28 de euro. Este singura categorie care crește exclusiv prin volum, fără majorare de coș mediu.

Articolele sportive și Produsele alimentare au crescut cu peste 10% în valoare, susținute în principal de creșterea numărului de comenzi. Cărti&Muzică a avut o dinamică pozitivă comparabilă, +16% în valoare, dar generată aproape integral de majorarea valorii medii a comenzii (+11%), cel mai probabil cauzată de majorarea de anul trecut a cotei de TVA aplicată la produsele editoriale, care s-a reflectat treptat în prețurile de raft. Citeşte comunicatul integral AICI