Românii au pus frână cumpărăturilor online. Produsele eliminate primele din coș

Valoarea vânzărilor online a avansat cu 4% în primele șase luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2025, în timp ce numărul comenzilor a rămas practic neschimbat, potrivit datelor MerchantPro, calculate pe un eșantion constant de magazine active în ambii ani.

În spatele mediei se află însă o polarizare puternică a consumului. Electronicele, produsele farmaceutice și unele articole considerate necesare au înregistrat creșteri importante, în timp ce cosmeticele și produsele pentru copii au fost tăiate sau amânate de pe listele de cumpărături.

Electronicele, marea surpriză a semestrului

Cea mai puternică evoluție a fost înregistrată de categoria Electronice, Gadgets și Accesorii. Valoarea vânzărilor a crescut cu peste 42%, iar numărul comenzilor cu aproximativ 35%.

Avansul arată că românii au continuat să aloce bani pentru telefoane, laptopuri, electrocasnice și alte produse tehnologice, chiar într-o perioadă în care bugetele gospodăriilor au rămas sub presiune.

O explicație posibilă este că o parte dintre achizițiile importante, amânate în 2025 din cauza incertitudinilor economice și fiscale, au fost realizate în prima jumătate a acestui an.

Și categoria Pharma a crescut puternic. Numărul comenzilor a urcat cu peste 30%, iar valoarea vânzărilor cu 26%. Coșul mediu a scăzut ușor, de la 29 la 28 de euro, ceea ce arată că avansul a fost generat aproape exclusiv de creșterea volumului.

Cu alte cuvinte, românii nu au cumpărat produse farmaceutice mai scumpe, ci au comandat mai des.

Cosmeticele, primele eliminate din buget

La polul opus se află segmentul Beauty. Valoarea vânzărilor a scăzut cu 20%, iar numărul comenzilor cu 21%, cea mai severă contracție dintre marile categorii analizate.

Valoarea medie a comenzii a rămas aproape neschimbată. Datele sugerează astfel că oamenii nu s-au orientat doar spre cosmetice mai ieftine, ci au redus efectiv frecvența cumpărăturilor.

Produsele de înfrumusețare, parfumurile și cosmeticele sunt printre achizițiile care pot fi amânate rapid atunci când cresc facturile, alimentele sau alte cheltuieli obligatorii.

Și articolele pentru copii au pierdut teren: valoarea vânzărilor a scăzut cu 8%, iar numărul comenzilor cu 18%. În acest caz, raportul indică și concurența magazinelor și platformelor asiatice, care atrag cumpărătorii prin produse foarte ieftine.

Fenomenul nu este unul exclusiv românesc. Aproape 5,9 miliarde de produse cu valoare redusă au intrat în Uniunea Europeană în 2025, iar 93% dintre acestea au provenit din China, potrivit datelor Comisiei Europene.

Presiunea exercitată de platformele din afara UE este resimțită în special în cazul jucăriilor, accesoriilor, obiectelor pentru casă și produselor cu un ciclu scurt de utilizare.

Fashion stagnează, deși rămâne cea mai mare categorie

Fashion continuă să genereze cel mai mare număr de comenzi, dar nu a mai reușit să crească. Valoarea vânzărilor a coborât cu 1%, iar numărul tranzacțiilor cu 2%.

Categoria Home & Deco a crescut cu aproape 4% ca valoare, însă exclusiv datorită unui coș mediu mai mare. Numărul comenzilor a scăzut cu 3%, semn că oamenii cumpără mai rar, dar plătesc mai mult atunci când finalizează o achiziție.

Articolele sportive și produsele alimentare au avut creșteri de peste 10% în valoare, susținute în principal de un număr mai mare de comenzi.

Coșul mediu a ajuns la 57 de euro

La nivelul întregii piețe analizate, valoarea medie a unei comenzi online a ajuns la 57 de euro, cu 5% peste nivelul din prima jumătate a anului trecut.

Majorarea coșului mediu explică aproape integral creșterea valorică a pieței. Altfel spus, comercianții au încasat mai mult nu pentru că au primit mai multe comenzi, ci pentru că fiecare comandă a devenit mai scumpă.

Situația poate reflecta atât scumpirea produselor, cât și tendința consumatorilor de a grupa mai multe articole într-o singură comandă pentru a economisi costurile de transport.

Pe segmentul B2B, numărul comenzilor a crescut cu 29%, însă valoarea medie a unei tranzacții a scăzut cu 13%. Companiile par să cumpere mai des, dar în cantități mai mici, evitând să blocheze bani în stocuri mari.

Iunie a adus primele semne de revenire

Cea mai bună lună a semestrului a fost iunie. Valoarea vânzărilor a crescut cu 12,5% față de iunie 2025, iar numărul comenzilor a urcat cu 6,2%.

Rezultatul poate indica o revenire a consumului, dar este influențat și de o bază de comparație favorabilă. În iunie 2025, incertitudinile economice și anunțurile privind modificările fiscale au determinat o parte dintre consumatori să amâne achizițiile importante.

„Piața nu mai crește uniform, crește selectiv. Pharma și electronicele au în comun faptul că cererea lor este susținută de o nevoie constantă. În categoriile în care cumpărarea rămâne o achiziție de impuls, ușor de amânat, cererea se comprimă”, afirmă Arthur Rădulescu, CEO MerchantPro.

România mai are loc de creștere, dar consumatorul devine mai prudent

Piața românească de comerț online a depășit 8,1 miliarde de euro în 2025 și este estimată să treacă de 8,5 miliarde de euro în 2026, ceea ce ar însemna o creștere anuală de aproximativ 5%.

România continuă să aibă un potențial important de extindere. În 2024, aproximativ 60% dintre utilizatorii români de internet cumpăraseră online în ultimele 12 luni, comparativ cu media UE de 77%. În 2014, ponderea din România era de numai 17%.

Datele primului semestru din 2026 arată însă că următoarea etapă de dezvoltare nu va mai fi una uniformă. Românii nu renunță la cumpărăturile online, dar aleg mai atent ce cumpără: păstrează în coș electronicele, medicamentele și produsele necesare, în timp ce cosmeticele, jucăriile și achizițiile de impuls sunt amânate.