Cristian Socol: Economia reală suferă. Despre dezindustrializarea accelerată și deteriorarea capitalului autohton în România

Cocktailul exploziv de măsuri și politici economice implementate a detonat economia reală, mai ales activitatea capitalului autohton și a IMM-urilor. Lipsa / amânarea nejustificată a unor măsuri de relansare / stopare a deteriorării potențialului economic a amplificat criza economică.

Căderea macroeconomică nu reprezintă decât agregarea unor reduceri de activitate la nivel microeconomic. Comprimarea activității economice se vede atât din perspectiva cererii cât și din cea a ofertei agregate, România trecând la un echilibru multiplu inferior. România pierde consistent din viteza de convergență și riscă să reintre în periferia UE.

În această analiză prezint câteva evoluții macroeconomice îngrijorătoare, argumentez faptul că România se află într-un proces accelerat de dezindustrializare și demonstrez cu cifre oficiale deteriorarea semnificativă a performanțelor capitalului autohton și sectorului IMM, cu efecte puternic negative asupra potențialului economic și echilibrului social.

Eurostat a confirmat zilele trecute că economia reală se află într-o criză severă. Minus 1,1% în trim 1 2026 față de trim 1 2025, noi si Irlanda suntem singurele țări pe minus, restul toate celelalte țări UE sunt pe plus. Polonia +3,5%, Bulgaria + 3,1%, Cehia +2,2%, Ungaria +1,7%. După perioade consistente în care România s-a aflat în topul creșterii la nivelul UE, ultimele trei trimestre consecutive arată stagnare și cădere economică.

În ciuda propagandei oficiale, economia reală gâfâie puternic. Măsurile propuse în Planul de Relansare economică încă din septembrie 2025 nu sunt implementate efectiv și integral, stimulii economici pentru IMM-uri converg către zero, programele de finanțare prin garanții și contragaranții au fost închise unul câte unul. Instituții care funcționau de zeci de ani pentru a susține sistemul de companii din România au fost închise total sau parțial, toate eforturile concentrându-se pe instituții noi, care deocamdată nu funcționează efectiv.

Ori, timpul nu are prea multă răbdare când ești într-o criză economică severă, așa cum se află România. Instrumente anticiclice cu povară redusă pe bugetul de stat – propuse în Planul de Relansare Economică – nu sunt implementate din cauze ideologice sau politice.

În tot acest timp, datele oficiale INS arată că 60.100 locuri de muncă au dispărut în ultimul an, 83% din aceste locuri de muncă s-au pierdut in industrie.

Sunt 10 luni consecutive de scădere a consumului, conform datelor INS (Infografic 1).

Ultimele date Eurostat și INS arată că România se dezindustrializează accelerat, producția industrială fiind în cădere puternică în ultimele 5 luni consecutive – suntem in topul UE negativ si aici. 83%, adică 25 din cele 30 de subramuri industriale au scăderi în mai 2026 față de mai 2025, 10 dintre ele cu dinamici negative de peste 10% (Infografic 2). Sectoarele Horeca, turism? Minus 13% in primele 4 luni, arată ultimele date INS.

Capitalul autohton se află în mare dificultate, situația în sistemul de companii românești se deteriorează dramatic. ”Două din trei IMM-uri au mers la fel sau mai prost în 2025 față de 2024. Doar 16,5% dintre IMM uri cred că mediul economic din România este favorabil dezvoltării afacerilor din România (și doar 8,3% dintre companiile mijlocii consideră asta). Una din cinci IMM-uri a avut scăderi importante la export. 48% dintre IMM-uri se autofinanțează. Doar 12,5% dintre IMM-uri utilizează inteligență artificială generativă. 95% dintre IMM-uri nu au nicio componentă de internaționalizare, neparticipând la târguri, expoziții sau misiuni economice, spune Carta albă a IMM-urilor 2026.

Dacă 2025 a însemnat intrarea pe o pantă descendentă pentru IMM-uri, anul 2026 înseamnă consolidarea unei crize profundă a acestui sector. Pe fondul măsurilor de austeritate, al creșterii pragului IMM și al măririi taxelor, 69 firme dispar în fiecare zi din economie (8291 firme au intrat în faliment, insolvență sau dizolvare voluntară doar în primele 4 luni din 2026), spun datele ONRC.

Stimulii economici pentru IMM-uri s-au redus dramatic în acest an, programele de sprijin au fost eliminate/ reduse drastic. Banii întorși în economie sub formă de impuls economic în 2026, fiind de 4 ori mai mici decât în anul 2024.

Economia reală / sistemul de companii se află într-un proces de deteriorare rapidă, mai ales în cazul firmelor cu capital autohton și IMM. Iată 6 argumente scoase în evidență folosind date oficiale prezentate în Raportul de Stabilitate Financiară (BNR, iulie 2026)

A crescut rata creditelor neperformante. Aceasta a atins 5,6% la martie 2026, față de 4,4% în martie 2025. În cazul creditelor acordate sectorului IMM (în special microîntreprinderilor și întreprinderilor mici), rata creditelor neperformante este de 7,2%, față de 4,7% în cazul corporațiilor. Tot la finalul lunii martie 2026, rata creditelor neperformante cu garanții de stat acordate firmelor a ajuns la 11,3%. Cu excepția sectorului imobiliar, toate sectoarele de activitate au consemnat o deteriorare a ratei creditelor neperformante în martie 2026 (Infografic 3). Microîntreprinderile înregistrează cea mai ridicată rată a creditelor neperformante. Iar cea mai redusă rată a creditelor neperformante este observată în cazul corporațiilor (4,7 la sută la martie 2026), însă și în cazul acestui segment vorbim de deteriorare, rata este mai ridicată cu 2,6 puncte procentuale față de luna martie 2025.