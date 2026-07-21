Complice.ro, afaceri de peste 500.000 de euro în prima jumătate a lui 2026, în creștere cu 88%. Companiile plătesc mai mult pentru oamenii pe care vor să-i țină aproape.

E principala schimbare pe care Complice.ro, curator și furnizor de experiențe pentru companii și persoane fizice, o vede în datele din prima jumătate a lui 2026. Astfel, compania a înregistrat în prima jumătate a lui 2026 o cifră de afaceri de peste 500.000 de euro, în creștere cu 88% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Corporate: experiențele trec trec din zona de recompensare în zona de loializare

Bugetul pentru o experiență de echipă a stat, ani la rând, la capitolul reward: un gest frumos, dar opțional, printre primele tăiate când bugetele se restrâng. Datele Complice.ro din prima jumătate a lui 2026 arată că această logică s-a schimbat: tot mai multe companii tratează experiențele ca pe un instrument de retenție, atât a angajaților, cât și a partenerilor și clienților.

Astfel, creșterea din zona corporate vine în principal din partea clienților existenți ai Complice.ro, care au alocat bugete pentru experiențele pentru echipe și parteneri de business. Evoluția contrastează cu tendința generală de pe piață, unde majoritatea companiilor din România și-au redus sau reorganizat cheltuielile pe acest segment: evenimente mai puține, mai scurte, cu un număr mai mic de participanți, iar unele companii au renunțat temporar la astfel de inițiative.

„Contextul e același pentru toată lumea: bugete mai mici, incertitudine, presiune pe orice cost care nu e strict critic. Diferența e cum reacționează fiecare companie la asta. Mulți dintre clienții noștri sunt companii mari, din IT, retail, imobiliare sau financiar-bancar, care simt mai puțin criza și care au ales să lucreze cu mai puțini furnizori, dar de încredere, în loc să împartă bugetul. Practic, am devenit partenerul lor pentru astfel de decizii, dincolo de furnizorul de experiențe. Și mai vedem ceva concret: companiile care au introdus deja aceste experiențe în strategia de retenție nu le taie din buget la prima presiune, pentru că știu exact cât costă să înlocuiești un angajat bun pe care dorești să îl ții aproape”, mai spune Oana Pascu.

Totodată, tipul de proiecte implementate s-a schimbat și el. Dacă în anii anteriori majoritatea inițiativelor corporate erau punctuale, legate de un eveniment sau o ocazie specială, în prima jumătate a lui 2026 companiile au comandat mai des proiecte integrate în programe recurente, cu tradiție, nu doar pentru un singur eveniment izolat. Practic, decizia de a investi într-o experiență pentru echipă nu mai vine dintr-un calendar de evenimente, ci dintr-o strategie de HR ori marketing. Citeşte comunicatul integral AICI