Apple detronează Nvidia și recâștigă titlul de cea mai valoroasă companie din lume

Apple a depășit vineri Nvidia și a redevenit cea mai valoroasă companie din lume. Schimbarea arată că investitorii își reevaluează perspectivele privind inteligența artificială, scrie The Guardian.

Apple a fost evaluată la 4,88 trilioane de dolari, pe fondul unei evoluții stabile a acțiunilor.

Nvidia a scăzut cu 3,5%, ajungând la aproximativ 4,86 trilioane de dolari. Nvidia devenise în octombrie prima companie din lume care a depășit 5 trilioane de dolari.

Producătorul de cipuri rămâne totuși unul dintre principalii beneficiari ai cheltuielilor din domeniul IA.

De ce a revenit Apple în frunte

Apple recâștigă primul loc pentru prima dată din aprilie anul trecut. Potrivit lui Toni Meadows, director de investiții la BRI Wealth Management, percepția despre Apple s-a schimbat.

Compania era considerată ca rămasă în urmă în cursa IA, pentru că nu investea în dezvoltarea de modele. Luna trecută, Apple a lansat o revizuire mult așteptată a aplicației Siri. Momentul coincide cu ultimele luni ale lui Tim Cook la conducerea companiei. Cook urmează să îi cedeze funcția lui John Ternus, în septembrie.

Ce urmează pentru cele două companii

Nvidia ar putea recâștiga primul loc, dacă sentimentul pieței se schimbă din nou.

Apple a majorat prețurile pentru a compensa costurile mai mari, o strategie care ar putea afecta cererea.

Potrivit lui Benjamin Hall, de la Segal Marco Advisors, Nvidia va rămâne un jucător important, indiferent de evoluția clasamentului.

Entuziasmul pentru IA s-a extins și spre producătorii de cipuri de memorie. Micron a depășit un trilion de dolari în valoare de piață, în luna mai. Compania sud-coreeană SK Hynix s-a listat recent la Nasdaq, aducând un nou competitor pentru atenția investitorilor. Indicele Philadelphia Semiconductor a scăzut cu aproape 19% față de maximele istorice, în iulie.