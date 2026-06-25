Apple scumpește MacBook-urile și iPad-urile cu 20%, pe fondul crizei cipurilor de memorie

Apple spune că decizia este provocată de creșterea puternică a costurilor pentru cipurile de memorie, tot mai căutate pe fondul investițiilor uriașe în centre de date pentru inteligență artificială, conform Financial Times.

Compania americană, evaluată la 4,3 trilioane de dolari, a transmis joi că industria tehnologiei de consum se confruntă cu o „provocare fără precedent”.

Apple susține că prețurile pentru aceste componente au crescut atât de rapid încât o parte din costuri trebuie transferată către clienți.

Directorul general Tim Cook avertizase încă de săptămâna trecută că majorările de prețuri din acest an vor fi „inevitabile”, din cauza costurilor „nesustenabile” ale cipurilor folosite în dispozitivele companiei.

Până acum, Apple nu a majorat însă prețurile pentru iPhone, cel mai important produs al companiei, care generează aproximativ jumătate din venituri.

Prețurile pentru gama de iPad-uri și MacBook-uri au crescut cu aproximativ 20%. De exemplu, MacBook Air cu 512GB a ajuns de la 1.099 de dolari la 1.299 de dolari, iar iPad Pro de 256GB a crescut de la 999 de dolari la 1.199 de dolari.

MacBook Neo, laptopul mai ieftin lansat de Apple în martie, s-a scumpit cu 25%, de la 599 de dolari la 749 de dolari.

O astfel de majorare uniformă, aplicată rapid pentru două linii importante de produse, este rară pentru Apple.

Potrivit Apple, criza de pe piața cipurilor de memorie, provocată de dezvoltarea rapidă a infrastructurii pentru inteligență artificială, afectează puternic lanțul său de aprovizionare.

Cererea a crescut masiv pe fondul extinderii centrelor de date folosite de companii precum Google, Meta și Amazon.