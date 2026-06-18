Apple va majora prețurile pe măsură ce boom-ul inteligenței artificiale duce la creșterea costurilor cipurilor

Tim Cook, directorul executiv demisionar al Apple, a declarat pentru The Wall Street Journal (WSJ) că creșterile de prețuri sunt „inevitabile”, deoarece situația legată de cipurile de memorie a devenit „nesustenabilă”, potrivit BBC.

El nu a spus când vor crește prețurile sau ce produse vor fi afectate. De asemenea, nu este clar dacă creșterile de prețuri vor afecta iPhone 18, care este așteptat să fie lansat în septembrie.

Cipurile de memorie sunt componente esențiale în dispozitivele inteligente precum telefoanele mobile, dar explozia inteligenței artificiale (IA) a dus la creșterea prețurilor acestora în ultimele luni.

„Facem tot posibilul să atenuăm creșterile uriașe care ne sunt aplicate și am încercat să ne protejăm clienții de aceste creșteri, dar situația a devenit nesustenabilă”, a declarat Cook pentru WSJ.

Presiuni din industria de cipuri

„Există mai puțină ofertă într-un moment în care consumatorii își doresc dispozitive, iar producătorii de memorii transferă creșterile uriașe de prețuri”, a declarat Cook, care urmează să fie înlocuit de John Ternus în funcția de CEO al Apple în septembrie, după 15 ani în această funcție.

„Cu siguranță avem nevoie ca prețurile și oferta de memorii să revină la niveluri rezonabile pentru produsele de consum. Aceasta este esențială.”

Comentariile lui Cook vin după ce alți giganți din domeniul tehnologiei au subliniat presiunile din industria de cipuri.