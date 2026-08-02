Nou pas al UE în reglementarea inteligenței artificiale: Etichetarea conținutului generat de AI devine obligatorie

Deepfake-urile și alte tipuri de conținut generat cu ajutorul instrumentelor AI trebuie să fie etichetate ca atare începând de astăzi, odată cu intrarea în vigoare a normelor cuprinzătoare ale UE privind transparența în domeniul inteligenței artificiale.

Potrivit Euronews, măsura are scopul de a-i ajuta pe utilizatori să recunoască mai ușor conținutul generat de inteligența artificială și să reducă riscul manipulării.

Legislația cuprinzătoare a UE privind AI intră în vigoare în etape. Concret, începând de duminică, companiile trebuie să se asigure că tot conținutul care este generat folosind instrumente AI are o etichetă care să precizeze acest lucru.

Acest lucru se poate realiza prin integrarea de watermar-uri și alte marcaje care să permită detectarea ușoară a conținutului generat de AI.

În cazul în care nu respectă aceste noi prevederi, companiile riscă amenzi mari, relevă sursa citată.

AI permite crearea de dezinformare la o scară fără precedent

În plus, ghidul precizează că operatorii sistemelor de inteligență artificială trebuie să informeze utilizatorii atunci când acestea sunt expuse la deepfake-uri, precum și texte care sunt de interes public, dar care nu au o revizuire umană sau control editorial.

„Inteligența artificială generativă permite crearea de dezinformare la o scară fără precedent, adaptată unui public specific și diseminată cu o viteză remarcabilă”, a declarat un oficial al UE.

El a adăugat, potrivit Euronews, că normele UE urmăresc să „păstreze capacitatea cetățenilor de a avea încredere în ceea ce văd, aud și citesc”.

Reglementările vizează conținutul creat în scopuri profesionale, iar UE subliniază că persoanele fizice care utilizează inteligența artificială în scopuri strict personale nu vor fi afectate.

Sistemele AI existente au termen până la începutul lunii decembrie 2026 să se adapteze la noile reguli, existând excepții pentru operele „artistice, creative, satirice și ficționale”.