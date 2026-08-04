OpenAI acuză Apple că a prezentat informații false în procesul privind presupuse secrete comerciale

Apple a deschis procesul în luna iulie, acuzând OpenAI și doi foști angajați ai săi, Tang Tan și Chang Liu, că au sustras secrete comerciale pentru a accelera dezvoltarea viitoarelor produse hardware bazate pe inteligență artificială. Compania solicită acum o ordonanță preliminară și măsuri urgente pentru a împiedica folosirea informațiilor pe care le consideră confidențiale.

OpenAI susține că cererea Apple de emitere a unei ordonanțe preliminare se bazează pe informații false și că gigantul american încearcă să își schimbe versiunea asupra faptelor.

„Apple este una dintre cele mai mari companii din toate timpurile și și-a construit reputația prin atenția obsesivă la cele mai mici detalii. Acest proces neglijent, agresiv și, în mod ciudat, personal nu se ridică la nivelul acelei reputații”, afirmă OpenAI, într-un comunicat publicat marți pe blogul companiei.

Compania condusă de Sam Altman susține că Apple a pretins în mod eronat că a încercat să contacteze OpenAI în februarie și că nu a primit niciun răspuns.

„Apple susținea că ne-a contactat în februarie și că nu am răspuns. Acum admite că avocații săi externi au trimis e-mailul persoanei greșite, confundând două nume de familie asiatice, și a făcut această recunoaștere abia după ce i-am atras atenția”, se arată în comunicat.

Disputa privind contactele dintre cele două companii

OpenAI a publicat și corespondența electronică pe care spune că se bazează afirmațiile sale.

Potrivit companiei, avocatul extern al Apple a trimis inițial un e-mail către consilierul juridic al OpenAI, după care a transmis un al doilea mesaj în care îi mulțumea pentru o convorbire telefonică ce nu avusese loc. Ulterior, avocatul a explicat că acel mesaj fusese destinat, de fapt, unuia dintre foștii angajați Apple implicați în litigiu și și-a cerut scuze pentru confuzie.

OpenAI mai susține că Apple a afirmat în instanță că ar fi discutat anterior cu directorul său juridic despre aceste probleme, însă „acum recunoaște că această discuție nu a avut loc niciodată”.

„Ne-am fi dorit ca Apple să fi ridicat aceste probleme înainte de a intenta procesul și am fi fost bucuroși să clarificăm toate aceste aspecte”, mai afirmă OpenAI.

Mesaje publicate despre fostul inginer Apple

O altă parte a comunicatului vizează cazul lui Chang Liu, fost inginer Apple, acuzat de companie că ar fi accesat informații confidențiale după plecarea sa.

OpenAI susține că Apple recunoaște acum că propriii angajați l-au contactat pe Liu și i-au cerut ajutorul pentru identificarea unor fișiere și informații interne.

Compania a publicat o serie de conversații prin iMessage în care foști colegi îi solicită explicații tehnice, îl roagă să îi ajute să găsească documente sau îi cer lămuriri privind diverse proiecte. Într-un schimb de mesaje, unul dintre angajații Apple îi spune: „Aș putea întreba și alte persoane, dar tu ești cel mai potrivit. Chiar dacă nu mai lucrezi aici”.

OpenAI afirmă că Apple încearcă acum să transfere responsabilitatea către așa-numitul „acces rezidual”, însă susține că acesta reprezintă o problemă internă a companiei, cauzată de faptul că accesul foștilor angajați la anumite sisteme nu este dezactivat imediat.

„În practică, asta înseamnă că foști angajați care încearcă să procedeze corect încă au acces la fișiere Apple, deși nu îl doresc și nici măcar nu sunt conștienți că îl au”, susține OpenAI.

Compania mai arată că, atunci când unul dintre foștii colegi i-a cerut din nou ajutorul într-o conversație de grup, Liu a răspuns: „Aceasta este o situație foarte neobișnuită, vă rog să mă eliminați din această conversație”.

Ce spune OpenAI despre Tang Tan

OpenAI respinge și acuzațiile formulate împotriva lui Tang Tan, fost vicepreședinte Apple și actual responsabil al diviziei hardware din cadrul OpenAI.

„Tang a fost întotdeauna foarte clar cu echipa că nu dorim și nu trebuie să folosim informații confidențiale aparținând altor companii”, se arată în comunicat.

Compania amintește că Tan a lucrat peste 24 de ani la Apple și a fost cunoscut drept „unul dintre cei mai inovatori lideri ai companiei”.