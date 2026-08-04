Bernadette Szocs și Elizabeta Samara debutează miercuri la WTT Champions Yokohama 2026

Competiția WTT Champions, găzduită de Japonia, la Yokohama, în perioada 4-9 august, este dotată cu premii totale de 500.000 de dolari și reunește cei mai buni sportivi ai lumii, conform clasamentului mondial.

Bernadette Szocs (locul 24 mondial) va debuta miercuri, de la ora 07:20, împotriva egiptencei Hana Goda, ocupanta locului 21 mondial.

Dacă va câștiga meciul cu Hana Goda, Bernadette Szocs o va întâlni în optimi pe învingătoarea duelului dintre Manika Batra (India, beneficiară a unui wild card) și Kuai Man (China, locul 4 mondial și cap de serie numărul 2).

Elizabeta Samara (locul 38 mondial) va evolua miercuri, de la ora 11:30, contra sportivei din Taipei Cheng I-Ching, aflată pe locul 26 în ierarhia mondială.

Dacă va trece de primul tur, Samara ar putea da peste una dintre favoritele competiției de la Yokohama, urmând să joace cu învingătoarea duelului dintre Wang Yidi (China, locul 6 mondial și cap de serie numărul 4) și Mima Ito (Japonia, locul 17 mondial, beneficiară a unui wild card).