Sportivii români urcă în clasamentul mondial de tenis de masă după rezultatele de la Mondialele pe echipe

Performanțele obținute de sportivii români săptămâna trecută la Campionatele Mondiale de Tenis de Masă pe echipe au dus la urcări semnificative în clasamentul mondial, publicat luni. Bernadette Szocs ocupă cea mai bună poziție dintre români, fiind pe locul 24.
sursă foto: Xinhua/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
11 mai 2026, 12:03, Sport
Medalia de bronz obținută de echipa feminină a României la Campionatele Mondiale de Tenis de Masă de la Londra, prima după 26 de ani, a adus urcări în clasamentul individual al Federației Internaționale, publicat luni. De asemenea, și în ierarhia masculină sportivii români au avansat după prezența în optimile de finală.

Ambele echipe ale României au pierdut cu China, echipa care avea să câștige medaliile de aur, atât la feminin, cât și la masculin.

Bernadette Szocs ocupă cea mai înaltă poziție din clasamentele mondiale, dintre sportivii români. Szocs a urcat două poziții, până pe locul 24, cu 1455 de puncte, la un punct de locul 23.

A doua sportivă din România din clasament este Elizabeta Samara. Ea a urcat șase poziții, până pe locul 38, cu 825 de puncte.

Cea de-a treia sportivă română din Top 100 mondial, Andreea Dragoman, a realizat unul dintre cele mai mari salturi ale săptămânii din ierarhie. Dragoman a urcat 12 poziții, până pe locul 45, cu 705 puncte.

La masculin, Eduard Ionescu a urcat o poziție, avansând pe locul 40, cu 756 de puncte.

Al doilea reprezentant al României din Top 100 este Iulian Chirița, care se află pe locul 80, urcând 12 poziții, având un total de 449 puncte.

