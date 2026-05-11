Memorial permanent la Anfield în memoria lui Diogo Jota și a fratelui său, prezentat de Liverpool FC

Monumentul, intitulat „Forever 20”, celebrează viața celor doi frați, legătura dintre ei și respectul arătat de familie, colegi și suporteri din întreaga lume, se arată în comunicatul clubului.

În centrul memorialului se află o sculptură în formă de inimă fluidă, inspirată de celebra celebrare a golurilor lui Diogo Jota. Privită din unghiuri diferite, sculptura dezvăluie și numerele 20 și 30, purtate de cei doi pe tricou de-a lungul carierei.

Memorialul include și versurile cântecului dedicat lui Jota de către fanii lui Liverpool, scandat în continuare pe Anfield în minutul 20 al fiecărui meci.

Clubul englez a anunțat că monumentul va fi amplasat pe „97 Avenue”, locul în care mii de suporteri au depus flori, fulare, bannere, felicitări și tricouri în memoria celor doi imediat după tragedie.

Soclul monumentului este realizat din piatră și include o dedicație gravată cu laser pentru cei doi frați. În structura acestuia au fost integrate și o parte dintre obiectele lăsate de suporteri la Anfield, printr-un proces special de conservare menit să transforme omagiile fanilor într-o parte permanentă a memorialului.

Monumentul conține și detalii personale care reflectă viața lui Diogo Jota dincolo de fotbal, inclusiv un controller de jocuri video, simbol al pasiunii sale pentru gaming.

Oficialii lui Liverpool au precizat că vor anunța ulterior data inaugurării oficiale a memorialului.