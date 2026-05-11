Programul etapei a 9-a din Superliga de fotbal play-off/play-out. Când se joacă duelul primelor clasate Universitatea Craiova – U Cluj

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat luni programul din etapa a 9-a din Superliga de fotbal, play-off/play-out. Runda cuprinde, în play-off, duelul primelor clasate, Universitatea Craiova - U Cluj, pe terenul oltenilor. În play-out, reprezintă ultima etapă a sezonului.
sursă foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
11 mai 2026, 12:54, Sport
Etapa a 9-a din play-off în Superliga de fotbal, penultima, începe vineri, 15 mai. Duelul care poate decide campioana, între Universitatea Craiova și U Cluj, este programat duminică, 17 mai, de la ora 20:30.

Meciul se va disputa la Craiova, gazdele având un punct în plus față de U Cluj, în clasament. O eventuală victorie i-ar aduce matematic titlul echipei oltene.

În play-out, meciurile din etapa a 9-a, ultima, sunt programate, cu o excepție, luni, 18 mai.

Programul etapei a 9-a, Superliga de fotbal, play-off:

Vineri, 15 mai
Ora 20:30: FC Argeș – FC Rapid București

Sâmbătă, 16 mai
Ora 21:00: Dinamo București – CFR Cluj

Duminică, 17 mai
Ora 20:30: Universitatea Craiova – Universitatea Cluj

Programul etapei a 9-a, Superliga de fotbal, play-out:

Duminică, 17 mai
Ora 17:30: FK Csíkszereda – FC Botoșani

Luni, 18 mai
Ora 20:30: Farul Constanța – Metaloglobus București
Ora 20:30: Unirea Slobozia – UTA Arad
Ora 20:30: FC Hermannstadt – FCSB
Ora 20:30: Petrolul Ploiești – Oțelul Galați

