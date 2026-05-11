Sorana Cîrstea o învinge pe Linda Noskova și se califică în sferturi la turneul WTA 1000 de la Roma

Sorana Cîrstea își continuă parcursul impresionant de la la turneul WTA 1000 de la Roma (Italia) și s-a calificat luni în sferturile de finală după o victorie clară în fața cehoaicei Linda Noskova, cap de serie nr. 13.
sursă foto: Alfredo Falcone/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Petre Apostol
11 mai 2026, 13:47, Sport
Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 26, a avut o prestație solidă din nou, după ce în turul anterior a eliminat-o pe Aryna Sabalenka, liderul mondial.

Sportiva română a închis meciul cu Noskova, a 13-a jucătoare a lumii, după o oră și 22 de minute, cu scorul de 6-2, 6-4.

Cîrstea a dominat în special la retur și pe primul serviciu, reușind să concretizeze toate cele patru mingi de break avute.

Sorana a servit șase ași și a comis doar două duble greșeli. Noskova a avut șapte duble greșeli.

Românca a câștigat 82,8% dintre punctele jucate cu primul serviciu.

Pentru prezența în sferturile de finală, Sorana Cîrstea și-a asigurat 215 puncte în clasamentul mondial. Totodată, are asigurat un premiu în valoare de 150.000 de euro.

Pentru un loc în semifinale se va confrunta cu învingătoarea dintre Anna Kalinskaya (cap de serie nr. 22) și Jelena Ostapenko.

Sorana Cîrstea este pentru a cincea oară prezentă în sferturile unui turneu de categorie WTA 1000 și pentru prima oară la Roma.

