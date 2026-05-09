Prima pagină » Sport » Aryna Sabalenka, după ce a pierdut în fața Soranei Cîrstea: A jucat un tenis incredibil. Nu mi-a oferit prea multe oportunități

Aryna Sabalenka, după ce a pierdut în fața Soranei Cîrstea: A jucat un tenis incredibil. Nu mi-a oferit prea multe oportunități

Liderul mondial la tenis Aryna Sabalenka a afirmat sâmbătă, după meciul pe care l-a pierdut în fața Soranei Cîrstea la Roma, că românca „a jucat un tenis incredibil” și că îi doreşte să aibă cel mai bun sezon posibil la final de carieră.
Aryna Sabalenka, după ce a pierdut în fața Soranei Cîrstea: A jucat un tenis incredibil. Nu mi-a oferit prea multe oportunități
Aryna Sabalenka. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
09 mai 2026, 23:23, Sport
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Sorana Cîrstea a reușit o victorie extraordinară sâmbătă la Mastersul de la Roma, după ce a eliminat-o pe liderul mondial, Aryna Sabalenka, în turul al treilea și s-a calificat în optimile de finală.

Deși Sabalenka părea să se îndrepte cu pași siguri spre victorie, conducând cu un set și 2-0, românca, numărul 26 mondial, a revenit în forță și s-a impus cu 2-6, 6-3, 7-5.

După meci, Sabalenka a afirmat că Sorana Cîrstea a avut o prestație foarte bună.

„Ea a intrat în joc și a jucat un tenis incredibil. Nu mi-a oferit prea multe oportunități. … Dar cred că niciodată nu pierdem, ci doar învățăm, așa că este în regulă”, a spus Aryna Sabalenka, potrivit AP News. 

Liderul mondial a oferit și explicații în legătură cu problema sa medicală, care nu i-a permis să performeze așa cum și-ar fi dorit.

„Am simțit că corpul meu mă împiedica să joc la cel mai înalt nivel. (…) Probabil că este vorba de partea inferioară a spatelui, legată de șold, care mă împiedică să fac o rotație completă. Vom avea câteva zile libere, pe care le vom dedica recuperării. Acesta este planul deocamdată”, a explicat Sabalenka.

„Sunt foarte fericită. Arina nu are nevoie de nicio introducere, este numărul unu în lume. E foarte plăcut să obţin un astfel de rezultat, dar muncesc foarte mult”, a spus Cîrstea pe teren.

Cum a fost meciul

Partida a început în favoarea jucătoarei din Belarus, care a câștigat primul set, însă jocul s-a echilibrat ulterior. Sorana Cîrstea a devenit treptat mai agresivă, și-a folosit mai bine lovitura de dreapta și a început să câștige tot mai multe game-uri.

În setul al doilea, Sabalenka a condus cu 2-0 și 3-2, însă românca a revenit puternic, a câștigat patru game-uri consecutive și a dus meciul în decisiv.

Setul final a fost unul extrem de tensionat. Sorana Cîrstea a început cu break, dar a pierdut imediat serviciul. La 2-2 s-a disputat cel mai lung game al meciului, câștigat de româncă la a patra minge de break.

Românca s-a distanțat la 4-2, a servit pentru calificarea în optimi la 5-4, dar Aryna Sabalenka a realizat break-ul, egalând scorul pe tabela de marcaj.

La finalul meciului, scorul a ajuns la 6-5 pentru Sorana Cîrstea, iar românca a servit din nou pentru victorie și a ieșit învingătoare, obținând calificarea în faza următoare a turneului.

Pentru Sorana Cîrstea, victoria obținută sâmbătă în fața Arynei Sabalenka este considerată una dintre cele mai importante din cariera sa, mai ales într-un moment târziu al parcursului său în circuitul WTA.

Recomandarea video