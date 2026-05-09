Aryna Sabalenka, după ce a pierdut în fața Soranei Cîrstea: A jucat un tenis incredibil. Nu mi-a oferit prea multe oportunități

Sorana Cîrstea a reușit o victorie extraordinară sâmbătă la Mastersul de la Roma, după ce a eliminat-o pe liderul mondial, Aryna Sabalenka, în turul al treilea și s-a calificat în optimile de finală.

Deși Sabalenka părea să se îndrepte cu pași siguri spre victorie, conducând cu un set și 2-0, românca, numărul 26 mondial, a revenit în forță și s-a impus cu 2-6, 6-3, 7-5.

După meci, Sabalenka a afirmat că Sorana Cîrstea a avut o prestație foarte bună.

„Ea a intrat în joc și a jucat un tenis incredibil. Nu mi-a oferit prea multe oportunități. … Dar cred că niciodată nu pierdem, ci doar învățăm, așa că este în regulă”, a spus Aryna Sabalenka, potrivit AP News.

Liderul mondial a oferit și explicații în legătură cu problema sa medicală, care nu i-a permis să performeze așa cum și-ar fi dorit.

„Am simțit că corpul meu mă împiedica să joc la cel mai înalt nivel. (…) Probabil că este vorba de partea inferioară a spatelui, legată de șold, care mă împiedică să fac o rotație completă. Vom avea câteva zile libere, pe care le vom dedica recuperării. Acesta este planul deocamdată”, a explicat Sabalenka.

„Sunt foarte fericită. Arina nu are nevoie de nicio introducere, este numărul unu în lume. E foarte plăcut să obţin un astfel de rezultat, dar muncesc foarte mult”, a spus Cîrstea pe teren.

Cum a fost meciul

Partida a început în favoarea jucătoarei din Belarus, care a câștigat primul set, însă jocul s-a echilibrat ulterior. Sorana Cîrstea a devenit treptat mai agresivă, și-a folosit mai bine lovitura de dreapta și a început să câștige tot mai multe game-uri.

În setul al doilea, Sabalenka a condus cu 2-0 și 3-2, însă românca a revenit puternic, a câștigat patru game-uri consecutive și a dus meciul în decisiv.

Setul final a fost unul extrem de tensionat. Sorana Cîrstea a început cu break, dar a pierdut imediat serviciul. La 2-2 s-a disputat cel mai lung game al meciului, câștigat de româncă la a patra minge de break.

Românca s-a distanțat la 4-2, a servit pentru calificarea în optimi la 5-4, dar Aryna Sabalenka a realizat break-ul, egalând scorul pe tabela de marcaj.

La finalul meciului, scorul a ajuns la 6-5 pentru Sorana Cîrstea, iar românca a servit din nou pentru victorie și a ieșit învingătoare, obținând calificarea în faza următoare a turneului.

Pentru Sorana Cîrstea, victoria obținută sâmbătă în fața Arynei Sabalenka este considerată una dintre cele mai importante din cariera sa, mai ales într-un moment târziu al parcursului său în circuitul WTA.