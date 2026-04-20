Premiile Laureus, „Oscarurile” din sport, se decernează luni seară, la Madrid. Cine sunt nominalizați

Campioni olimpici și lideri ai sportului mondial se află pe lista nominalizărilor pentru Premiile Laureus 2026, gala urmând să aibă loc la Palacio de Cibeles din Madrid. Locul ales este cel în care echipa de fotbal Real Madrid sărbătorește în mod tradițional trofeele câșigate.

Cei 1.300 de membri ai Laureus Global Media Panel au fost responsabili pentru selectarea nominalizaților.

Spaniolul Carlos Alcaraz și italianul Jannik Sinner se vor confrunta din nou, de această dată la ceremonia unde va fi ales Sportivul Anului, și nu pe terenul de tenis. Primii doi jucători ai lumii împart între ei cele patru titluri de Grand Slam.

Ei sunt doi dintre cei șase nominalizați la Premiul Laureus, alături de câștigătorul Balonului de Aur Ousmane Dembélé, internaționalul francez care a condus succesul lui Paris Saint‑Germain în Liga Campionilor, încheind sezonul de fotbal ca golgheter și câștigând șase trofee în 2025.

Printre nominalizați este și câștigătorul de anul trecut, săritorul cu prăjina Mondo Duplantis, din Suedia, care a doborât patru recorduri mondiale într‑un sezon fără înfrângere.

Nominalizați mai sunt și ciclistul sloven Tadej Pogačar, care a obținut patru victorii de etapă în Turul Franței pentru a‑și adjudeca al treilea tricou galben și titlul mondial, și spaniolul Marc Márquez câștigător al celui de-al șaptelea său titlu mondial MotoGP, cu 11 victorii.

Aitana Bonmatí, din nou printre nominalizate

La feminin, Aitana Bonmatí, prima fotbalistă care a câștigat trei Baloane de Aur, a fost nominalizată din nou la Sportiva Anului.

Ea concurează cu atletele Melissa Jefferson‑Wooden și Sydney McLaughlin‑Levrone (dublă medaliată cu aur la Paris 2024), ambele din Statele Unite ale Americii.

Nominalizate mai sunt kenyanca Faith Kipyegon (prima atletă care a câștigat trei medalii olimpice consecutive la 1.500 m), precum și cu Katie Ledecky (câștigătoare a patru medalii de aur la Paris 2024 și cea mai decorată înotătoare americană din istorie) și liderul mondial din tenis Aryna Sabalenka, din Belarus.

La categoria Revelația Anului, sunt nominalizați: fotbalistul francez Désiré Doué de la PSG, campionul din Formula 1 Lando Norris, jucătorul de darts Luke Littler, ambii din Marea Britanie, baschetbalistul canadian Shai Gilgeous‑Alexander, tânărul star al tenisului brazilian João Fonseca și înotătoarea chineză de 12 ani Yu Zidi.

Nominalizările la Echipa Anului includ campioana NBA Oklahoma City Thunder, campioana Europei la fotbal Paris Saint‑Germain, echipa feminină de cricket a Indiei (prima echipă feminină din India nominalizată la acest premiu), echipa feminină de fotbal a Angliei, echipa campioană din Formula 1 McLaren și echipa europeană de golf Ryder Cup.

Nadia Comăneci, printre invitați; omagiu pentru Nelson Mandela

Ediția din 2026 marchează și aniversarea a 25 de ani de la momentul în care Nelson Mandela a lansat mesajul care a stat la baza mișcării „Sport for Good”, subliniind rolul sportului în schimbarea societății.

Covorul roșu din inima capitalei spaniole se anunță a fi o adevărată constelație sportivi. Printre participanții confirmați se află și fosta mare gimnastă română Nadia Comăneci, precum și gimnasta Simone Biles, acum ambasador Laureus, alături de foști sportivi precum Boris Becker (tenis), Luis Figo, Cafu (fotbal) și Giacomo Agostini (motociclism).

Sunt așteptate, de asemenea, figuri marcante din „sportul rege”, precum Iker Casillas, Roberto Carlos, Raphaël Varane, Andriy Shevchenko, Fabio Capello și Xavi Hernández.