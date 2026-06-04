Aryna Sabalenka, după eliminarea de la Roland Garros: „Vreau să renunț la tenis chiar acum”

Sabalenka a pierdut cu 6-3, 5-7, 0-6 în fața rusoaicei Diana Shnaider, deși a condus cu 4-1 în setul al doilea și s-a aflat la doar două puncte de victorie. De la acel moment, liderul clasamentului mondial s-a prăbușit complet, cedând 12 dintre ultimele 13 game-uri ale partidei, scrie CNN. Eliminarea este cu atât mai dureroasă cu cât Sabalenka continuă să caute primul său titlu la Roland Garros, în ciuda celor patru trofee de Grand Slam câștigate în carieră.

„Vreau să renunț la tenis”

La finalul partidei, sportiva din Belarus nu și-a ascuns dezamăgirea. „Vreau să renunț la tenis chiar acum. Vom vedea peste câteva zile. Sper să îmi revin din punct de vedere mental”, a declarat Sabalenka. Tenismena a descris meciul ca pe o combinație de greșeli simple, oportunități ratate și momente în care a început să gândească prea mult fiecare punct.

Frustrarea a fost evidentă atât pe teren, cât și după meci. Sabalenka a spus că simte nevoia să își descarce nervii într-o cameră specială destinată distrugerii obiectelor. „Știți acele camere în care intri și spargi tot? Probabil voi petrece toată ziua de mâine acolo distrugând lucruri. Poate va ajuta, poate nu”, a afirmat liderul mondial.

Amintiri dureroase de la finala pierdută cu Gauff

Eliminarea a readus în discuție și finala Roland Garros din 2025, când Sabalenka a pierdut în fața lui Coco Gauff după ce câștigase primul set. Și atunci, bielorusa a fost afectată de un număr mare de erori neforțate și de dificultăți în gestionarea momentelor de presiune. „Trebuie să mă așez și să înțeleg ce se întâmplă în mintea mea în astfel de momente. Sunt o jucătoare experimentată și am trecut prin multe provocări”, a spus ea.

Un Roland Garros plin de surprize

Victoria Dianei Shnaider confirmă seria de rezultate neașteptate de la actuala ediție a turneului. Campioana en-titre Coco Gauff a fost eliminată încă din turul al treilea, iar cvadrupla câștigătoare de la Paris, Iga Świątek, a părăsit competiția în optimile de finală. La masculin, liderul mondial Jannik Sinner a fost eliminat încă din turul secund, iar Novak Djokovic a ratat calificarea după ce a irosit un avantaj de două seturi. Potrivit statisticilor Opta, este pentru prima dată din 1977 când niciun fost campion de Grand Slam nu se regăsește în semifinalele masculine și feminine ale turneului de la Roland Garros.

Shnaider continuă cel mai bun parcurs al carierei

Pentru Diana Shnaider, victoria reprezintă cea mai importantă performanță a carierei într-un turneu major. Rusoaica a declarat că a încercat să nu se gândească la scor și să trateze fiecare punct separat. „Este numărul unu mondial. Am încercat doar să lupt pentru fiecare punct”, a spus Shnaider după calificarea în semifinale.