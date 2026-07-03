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Sabalenka trece de Ostapenko și o va înfrunta pe Osaka în optimile de finală de la Wimbledon

Liderul mondial WTA Aryna Sabalenka s-a calificat în optimile de finală ale turneului de Grand Slam de la Wimbledon, pentru a patra oară în carieră, după ce a învins-o vineri pe letona Jelena Ostapenko, fostă campioană la Roland Garros.
Sabalenka trece de Ostapenko și o va înfrunta pe Osaka în optimile de finală de la Wimbledon
sursă foto: Adam Davy/PA Wire/dpa
Petre Apostol
03 iul. 2026, 21:23, Sport
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Sabalenka s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-4, într-un meci care a durat o oră și 32 de minute. Jucătoarea din Belarus nu a pierdut niciun set până acum la ediția 2026 a turneului londonez.

Principala favorită a competiției a ajuns astfel în a doua săptămână a turneului pentru a patra oară în carieră și a bifat a 15-a calificare consecutivă în faza optimilor la un turneu de Mare Șlem, serie începută la Wimbledon 2021.

Sabalenka a controlat momentele importante ale partidei, chiar dacă Ostapenko a revenit în setul secund de la 1-4. Bielorusa și-a valorificat serviciul în momentele decisive, încheind meciul cu nouă ași, față de patru ai adversarei, și cu doar șase erori neforțate, comparativ cu cele 18 ale letonei.

Cele două jucătoare, recunoscute pentru stilul lor ofensiv, au reușit împreună 46 de lovituri direct câștigătoare, dintre care 19 au aparținut liderului WTA, iar 27 fostei campioane de la Roland Garros.

În optimile de finală, Sabalenka o va întâlni pe japoneza Naomi Osaka, cap de serie numărul 14 și fost lider mondial. Va fi a cincea confruntare directă dintre cele două și a patra din acest sezon, dar prima disputată pe iarbă.

Deși Osaka s-a impus la prima întâlnire, la US Open 2018, Sabalenka a câștigat ultimele trei dueluri, disputate la Indian Wells, Madrid și Roland Garros, cedând un singur set în această serie.

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