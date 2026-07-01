Aryna Sabalenka, apel către organizatorii de la Wimbledon: „Lăsați câinii să intre, vă rog!”

„Nu sunt de acord cu regula, dar înțeleg de ce există. Probabil se tem de eventuale daune într-un loc istoric. Totuși, câinii noștri sunt foarte bine antrenați și nu ar face probleme”, a spus Sabalenka, într-un interviu pentru Tennis Channel, după ce a ajuns în turul 3 la Wimbledon, miercuri.

Sportiva a vorbit și despre legătura emoțională cu animalul său de companie, pe care îl consideră un adevărat „sprijin de zi cu zi” în perioada turneelor. Ea a explicat că prezența câinelui o ajută să se relaxeze și să gestioneze mai ușor presiunea competițională.

„Uneori chiar îmi e greu să îl las acasă. Se atașează foarte mult și nu îi place să stea singur. Este doar un mic ghem de blană care vrea iubire și atenție”, a adăugat ea.

Sabalenka a concluzionat cu un apel direct către organizatori: „Wimbledon, vă rog… lăsați câinii să intre!”.

Jucătoarea declarase anterior că prezența câinelui său, Ash, are un impact important asupra stării sale mentale, ajutând-o să rămână mai calmă și mai echilibrată în perioadele de presiune din circuitul profesionist.

Organizatorii turneului Wimbledon au confirmat că jucătorii nu au voie să își aducă animalele de companie în incinta competiției, o regulă care rămâne neschimbată chiar dacă tot mai multe staruri din tenis călătoresc alături de câinii lor.

În ultimii ani, acest trend a devenit tot mai vizibil, în special în circuitul feminin.