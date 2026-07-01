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Sabalenka și Sinner, principalii favoriți pe tablourile de simplu, avansează în turul al treilea la Wimbledon 2026

Aryna Sabalenka și Jannik Sinner, principalii favoriți ai turneului de Grand Slam de la Wimbledon 2026, s-au calificat în turul al treilea miercuri, după victorii obținute în minimum de seturi.
Sabalenka și Sinner, principalii favoriți pe tablourile de simplu, avansează în turul al treilea la Wimbledon 2026
sursă foto: John Walton/PA Wire/dpa
Petre Apostol
01 iul. 2026, 18:29, Sport
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Sabalenka, liderul WTA, a avut parte de un meci complicat în turul al doilea, dar a trecut de americanca McCartney Kessler. Jucătoarea din Belarus s-a impus cu scorul de 6-1, 7-6(9), după un set secund în care a fost condusă cu 2-5 și a fost nevoită să salveze patru mingi de set.

Kessler a pus mari probleme printr-un joc variat și agresiv, însă Sabalenka a revenit în momentele decisive și a câștigat tiebreak-ul, evitând prelungirea partidei într-un set decisiv.

În turul următor, Sabalenka va avea un duel interesant cu letona Jelena Ostapenko, fostă campioană la Roland Garros. Ostapenko a bifat o victorie categorică în runda a doua, învingând-o pe Antonia Ruzic cu 6-2, 6-0, în doar 66 de minute.

Sabalenka conduce în prezent cu 3-1 în meciurile directe cu Ostapenko. Însă, ultima confruntare a fost câștigată de letonă, la Stuttgart, în 2025. Va fi prima lor întâlnire pe iarbă.

Sinner, victorie controlată în fața lui Borges

Jannik Sinner

sursă foto: Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM

La masculin, Jannik Sinner a avut o evoluție mai solidă și mai controlată, impunându-se în trei seturi, 7-6(4), 7-6(2), 6-4, în fața portughezului Nuno Borges, pe terenul central de la All England Club.

Deși primele două seturi au fost echilibrate, liderul ATP a gestionat mai bine momentele importante, câștigând ambele tiebreak-uri și evitând o nouă partidă lungă, după debutul dificil din primul tur.

Victoria îi aduce lui Sinner calificarea în turul al treilea, unde îl va întâlni pe americanul Jenson Brooksby.

Prin acest succes, Sinner, în vârstă de 24 de ani, a ajuns la 95 de victorii în meciurile de pe tabloul principal la turneele de Grand Slam și l-a depășit pe Nicola Pietrangeli la capitolul celor mai multe victorii obținute de un jucător italian.

Liderul clasamentului ATP poate deveni al 10-lea jucător din Era Open care își apără titlul la Wimbledon, la doar doi ani după ce marele său rival, Carlos Alcaraz, absent acum din cauza unei accidentări, a reușit o asemenea performanță.

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