Aryna Sabalenka își prelungește seria victoriilor pe hard și stabilește noi repere la Toronto

Aryna Sabalenka are acum un bilanț de 24 de victorii și o singură înfrângere pe hard în sezonul 2026, singurul eșec fiind înregistrat în finala Australian Open, în fața Elenei Rîbakina. Potrivit WTA, Sabalenka este prima jucătoare după Serena Williams, în 2015, care câștigă 24 dintre primele sale 25 de meciuri disputate pe această suprafață într-un sezon.

Victoria de la Toronto a fost a doua obținută de Sabalenka în tot atâtea confruntări directe cu Uchijima și a opta consecutivă în fața unei jucătoare clasate în afara Top 100 mondial. Jucătoarea japoneză se află pe locul 111 mondial.

Totodată, liderul clasamentului WTA a ajuns la 11 victorii consecutive în turneele WTA 1000 împotriva unor jucătoare venite din calificări sau ajunse pe tabloul principal din postura de „lucky loser”. Ultima sa înfrângere într-un astfel de meci datează din semifinalele turneului de la Cincinnati din 2022.

Un alt indicator al constanței jucătoarei din Belarus este bilanțul de 34 de victorii și doar trei înfrângeri în partidele din acest sezon în care și-a adjudecat primul set. Toate cele trei eșecuri au fost suferite pe zgură, la Madrid, Roma și Roland Garros.

În turul al treilea al competiției de la Toronto, Aryna Sabalenka o va înfrunta pe chinezoaica Shuai Zhang. Va fi prima confruntare directă dintre cele două în circuitul WTA.