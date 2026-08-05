Neymar contribuie decisiv la calificarea lui Santos în sferturile Cupei Braziliei

După remiza albă din tur, Santos avea nevoie de o victorie pentru a merge mai departe. Echipa lui Neymar a profitat de superioritatea numerică de care a beneficiat din minutul 27 al primei părți de joc.

Căpitanul gazdelor, fundașul Marllon, a fost eliminat cu cartonaș roșu direct, după consultarea arbitrajului video (VAR), pentru un fault asupra paraguayanului Caballero, aflat într-o poziție clară de a marca.

Neymar a schimbat soarta meciului

Antrenorul Cuca i-a introdus la pauză pe Neymar și Rony, mutări care s-au dovedit decisive.

În minutul 73, Neymar a câștigat un duel cu Zé Wellison, a pătruns în careu și i-a oferit o pasă precisă lui Rony, care a înscris din prima și a adus calificarea echipei sale în sferturile de finală.

Neymar a fost aproape să își treacă și numele pe lista marcatorilor în finalul partidei, când a fost lansat excelent pe contraatac de Gabriel Menino. Însă tentativa de lob peste portarul Marcelo Rangel a atacantului a trecut pe lângă poartă.

Remo a fost aproape de egalare în minutele de prelungire, dar lovitura liberă executată de Vitor Bueno a lovit bara porții apărate de Gabriel Brazão.

Pentru Neymar a fost a 11-a pasă decisivă în 20 de meciuri disputate în Cupa Braziliei.

La finalul meciului, Rony i-a mulțumit lui Neymar pentru pasa decisivă.

„Îi mulțumesc lui Ney pentru pasa decisivă. I-am mulțumit deja pe teren și îi voi mulțumi din nou în vestiar. Este o onoare să joc alături de un mare campion și de un idol”, a declarat atacantul lui Santos, într-un interviu acordat postului SporTV.

Santos este a doua echipă calificată în sferturile de finală ale Cupei Braziliei, după Atlético Mineiro, și revine în această fază a competiției după o pauză de cinci ani. Adversarele din sferturi vor fi stabilite prin tragere la sorți, iar meciurile sunt programate la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie.