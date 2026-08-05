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Carlos Alcaraz își amână revenirea în circuitul ATP. Spaniolul se retrage de la turneul de la Cincinnati

Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz, care a revenit luni pe locul doi mondial, s-a retras de la turneul ATP Masters 1000 de la Cincinnati, unde era deținătorul trofeului, din cauza unei accidentări la încheietura mâinii, au anunțat miercuri organizatorii competiției.
Carlos Alcaraz își amână revenirea în circuitul ATP. Spaniolul se retrage de la turneul de la Cincinnati
sursă foto: Joel Carrett/AAP/dpa
Petre Apostol
05 aug. 2026, 07:13, Sport
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Alcaraz continuă procesul de recuperare după accidentarea care l-a ținut departe de teren în ultimele luni. Ultima sa apariție oficială a fost în aprilie, la turneul ATP 500 de la Barcelona, disputat la scurt timp după ce ajunsese în finala Mastersului de la Monte Carlo.

În vârstă de 23 de ani, spaniolul are un bilanț de 22 de victorii și trei înfrângeri în sezonul 2026.

Alcaraz a început excelent sezonul, cucerind titlul la Australian Open și completând astfel Career Grand Slam, după ce a câștigat toate cele patru turnee de Mare Șlem de-a lungul carierei. Trofeul de la Melbourne era singurul titlu de Grand Slam care îi lipsea din palmares.

Tabloul principal al turneului de la Cincinnati este programat să înceapă pe 13 august, iar competiția se va încheia pe 23 august. Spaniolul câștigase ediția precedentă a turneului.

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