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Novak Djokovic confirmă revenirea la Mastersul de la Cincinnati, pentru prima dată după finala câștigată în 2023

Novak Djokovic a confirmat joi că va participa la turneul Masters 1000 de la Cincinnati, programat luna viitoare, competiție la care va reveni după o absență de trei ani.
Novak Djokovic confirmă revenirea la Mastersul de la Cincinnati, pentru prima dată după finala câștigată în 2023
sursă foto: Xinhua/ABACAPRESS.COM/Li Ying
Petre Apostol
30 iul. 2026, 17:05, Sport
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„Salut, tuturor! Sunt foarte fericit să anunț că voi fi la Cincinnati în acest an, pentru prima dată din 2023. În acel an am jucat una dintre cele mai bune trei finale de Masters 1000 din cariera mea. Abia aștept să revin, să joc din nou în fața voastră și să-i revăd pe fanii veniți din întreaga lume. Ne vedem curând!”, a transmis Djokovic printr-un mesaj video publicat de organizatori.

Sârbul este aflat în prezent pe locul 5 ATP. Ultima sa apariție la Cincinnati a fost în 2023, când l-a învins pe Carlos Alcaraz în finală, scor 5-7, 7-6 (7), 7-6 (4), într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale sezonului.

Turneul din Ohio, care va începe pe 13 august, va marca revenirea lui Djokovic în competiție după Wimbledon. Fostul lider mondial a ales să nu participe la Mastersul de la Montreal, la fel ca Jannik Sinner.

La Cincinnati sunt așteptați cei mai importanți jucători ai circuitului. Carlos Alcaraz este aproape de revenire după accidentarea la încheietura mâinii, iar Jannik Sinner va disputa primul său turneu după câștigarea Wimbledonului. Pe lista participanților se mai află Alexander Zverev, iar la feminin – Aryna Sabalenka, Iga Swiatek și Coco Gauff.

Cincinnati reprezintă ultimul mare turneu de pregătire pe hard înainte de US Open, ultimul Grand Slam al anului, care va începe la sfârșitul lunii august, la New York.

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