Jonas Vingegaard exclude o retragere în 2028, la prima apariție după abandonul din Turul Franței

Aflat în orașul său natal, Glyngøre, la startul etapei a doua din Turul Danemarcei, Vingegaard a vorbit joi pentru prima dată după accidentul suferit în etapa a 15-a din Turul Franței, în urma căruia și-a fracturat clavicula dreaptă.

„Mă simt mai bine. Nu mă mai doare aproape deloc. Pot să-mi folosesc brațul acum. Nu este încă la fel ca înainte, dar va fi”, a spus danezul într-un interviu pentru canalul danez de televiune TV2.

Vingegaard a precizat că încă nu s-a urcat pe bicicletă după intervenția chirurgicală și că nu a decis dacă va mai concura în acest sezon. Însă, nu a exclus o participare la Campionatele Mondiale de șosea, programate la sfârșitul lunii septembrie, în Canada.

„Aveam nevoie de o pauză după Tur. A fost un an dificil și o cursă foarte grea, așa că aveam nevoie de o perioadă de odihnă, pentru că s-au acumulat foarte multe. Dacă voi mai concura în acest sezon? Încă nu am discutat despre asta. Depinde și de recuperarea mea. Depinde de cum reacționează clavicula, cum se vindecă și cum decurge recuperarea. Nu exclud această posibilitate (n.r. – de a participa la Campionatele Mondiale), dar nici nu pot spune acum că voi fi acolo, pentru că, în realitate, nu știu”, a afirmat acesta.

Vingegaard vrea să revină în Turul Franței

În vârstă de 29 de ani, Vingegaard a negat informațiile potrivit cărora și-ar fi stabilit retragerea pentru finalul anului 2028, când îi expiră contractul cu echipa Visma-Lease a Bike.

„Nu am decis când mă voi retrage. Timpul va spune. În acest moment nu știu. Mai sunt multe curse pe care nu le-am câștigat și acesta este un lucru care mă motivează”, a declarat danezul.

Vingegaard a lăsat să se înțeleagă că își dorește să revină și în Turul Franței.

„M-ar surprinde foarte mult dacă acesta ar fi fost ultimul meu Tur al Franței. Turul rămâne cea mai importantă cursă, însă anul acesta m-am concentrat și pe competiții pe care nu le câștigasem până acum și cred că voi continua să fac asta și anul viitor”, a mai spus el.

În 2026, danezul a cucerit Paris-Nice, Turul Cataloniei și primul Mare Tur al anului, Giro (Turul Italiei), devenind unul dintre puținii rutieri din istorie care au reușit să câștige toate cele trei Mari Tururi.

Cu toate acestea, Vingegaard spune că încă îi este greu să conștientizeze dimensiunea performanței sale.

„Încă îmi este greu să înțeleg și să mă văd în acea categorie atât de istorică. Eu sunt în continuare doar Jonas, așa că îmi este puțin greu să realizez. Nu îndrăznești niciodată să crezi că ai câștigat un Mare Tur până nu treci linia de sosire în ultima etapă. Se poate întâmpla orice, iar anul acesta am văzut asta în Turul Franței. Dintr-o dată te trezești întins pe asfalt cu clavicula ruptă”, a încheiat Vingegaard.

Ciclistul danez a abandonat Turul Franței 2026 când ocupa locul al doilea în clasamentul general, accidentare care a pus capăt încercării sale de a cuceri al treilea trofeu în Marea Buclă.