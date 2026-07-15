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Carlos Alcaraz va avea un nou coleg la Laver Cup 2026. Rafael Jódar, inclus în echipa Europei

Carlos Alcaraz primește un compatriot în echipa Europei pentru Laver Cup 2026. Spaniolul de 19 ani, Rafael Jodar, s-a alăturat lotului.
Carlos Alcaraz va avea un nou coleg la Laver Cup 2026. Rafael Jódar, inclus în echipa Europei
Sursa foto: Hepta
Cosmin Pirv
15 iul. 2026, 19:59, Sport
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Jodar a fost inclus în echipa formată din vedete precum Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Cobolli și Jakub Mensik.

„Laver Cup este un eveniment unic în tenis și abia aștept să fac parte din Echipa Europei”, a declarat Jodar, citat de ATP Tour.

„Când ești mic, îi urmărești pe jucători ca aceștia și visezi că într-o zi vei face parte din aceeași echipă cu ei. Să ai această oportunitate este ceva incredibil de special. Voi face tot ce pot pentru a contribui și a ajuta Echipa Europei să recâștige Cupa”, a spus tânărul spaniol.

Sezon extraordinar

Jodar a avut un sezon de succes în 2026. A intrat pentru prima dată în Top 100 al clasamentului ATP în martie și și-a asigurat primul titlu ATP când a câștigat Grand Prix-ul Hassan II din Maroc, în aprilie.

Tânărul a avut o prestație impresionantă la Madrid, unde a ajuns pentru prima dată în sferturile de finală ale unui turneu Masters 1000.

Cea mai bună performanță din carieră la un turneu de Grand Slam a înregistrat-o la Roland Garros, unde a pierdut în sferturile de finală în fața viitorului campion, Zverev.

Rafael a avut un sezon excepțional și și-a câștigat această oportunitate”, a declarat căpitanul echipei Europei, Yannick Noah.

Laver Cup, în septembrie

Laver Cup se va desfășura în perioada 25-27 septembrie la Londra, iar Echipa Mondială va încerca să-și apere titlul câștigat la ediția din 2025 de la San Francisco.

Din echipa mondială fac parte Alex de Minaur, Ben Shelton, Taylor Fritz, Alexander Bublik, Learner Tien și Tommy Paul.

Căpitanul Yannick Noah mai are de desemnat un singur jucător pentru a completa echipa Team Europe, formată din șase jucători.

Carlos Alcaraz și-a reluat antrenamentele

Carlos Alcaraz se recuperează bine după accidentarea la încheietura mâinii care l-a ținut departe de terenuri începând cu 15 aprilie, potrivit El Pais.

Fostul număr unu mondial a publicat pe rețelele de socializare o serie de fotografii și videoclipuri în care este surprins antrenându-se alături de echipa sa.

Cu șapca dată pe spate, îmbrăcat complet în negru, în tricou fără mâneci și zâmbind; jucându-se cu o minge, simulând mișcări și lovind ușor mingea. Și un mesaj pentru sceptici: „Pe drumul cel bun”.

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