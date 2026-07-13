Clasamentul ATP. Sinner rămâne lider, Alcaraz iese din Top 2 pentru prima dată după un an și 2 luni

Tenismenul italian Jannik Sinner își păstrează primul loc mondial, cu 13.450 de puncte, în ierarhia publicată luni de Asociația profesionistă de tenis masculin (ATP).

Germanul Alexander Zverev, finalist la Wimbledon, a urcat pe locul al doilea în clasamentul mondial, cea mai bună clasare a sa din carieră.

Sportivul german a acumulat 8.480 de puncte după finala disputată la Wimbledon, el fiind și câștigător la Roland Garros, în urmă cu o lună.

Înaintea turneului londonez, diferența dintre Sinner și Zverev era de 6.260 de puncte. Însă germanul avea șansa de a recupera teren important, deoarece în 2025 fusese eliminat încă din primul tur și apăra doar 10 puncte. În schimb, Sinner trebuia să își apere cele 2.000 de puncte câștigate pentru titlul de anul trecut.

Italianul și-a îndeplinit obiectivul, cucerind din nou trofeul la Wimbledon și păstrându-și integral punctele, în timp ce Zverev a ajuns până în finală și a adăugat 1.290 de puncte în clasament.

Sinner se află în prezent în a 14-a săptămână a celui de-al doilea său mandat ca lider ATP. În total a acumulat 80 de săptămâni pe primul loc mondial, egalându-l pe Lleyton Hewitt pe locul 10 în clasamentul all-time, de la începutul ierarhiei ATP, în 1973.

Următoarele repere istorice sunt Andre Agassi, cu 101 săptămâni ca lider, și Björn Borg, cu 109 săptămâni.

Alcaraz iese de pe primele două poziții după 14 luni

Spaniolul Carlos Alcaraz, absent din circuitul mondial din aprilie din cauza unei accidentări, a coborât pe poziția a treia, după încheierea turneului de la Wimbledon.

Alcaraz are în prezent 8.160 de puncte, după ce a pierdut cele 1.300 de puncte aferente finalei disputate anul trecut la All England Club.

Pentru Alcaraz este prima ieșire din Top 2 mondial de la clasamentul publicat din 5 mai 2025.

Din România, cel mai bine clasat jucător este Cezar Crețu, care ocupă locul 268, cu 211 puncte.

Primele zece locuri în clasamentul ATP (13 iulie 2026):

1. Jannik Sinner (Italia) – 13.450 puncte

2. Alexander Zverev (Germania) – 8.480

3. Carlos Alcaraz (Spania) – 8.160

4. Felix Auger-Aliassime (Canada) – 4.740

5. Alex de Minaur (Australia) – 4.110

6. Ben Shelton (SUA) – 3.770

7. Novak Djokovic (Serbia) – 3.760

8. Daniil Medvedev – 3.670

9. Flavio Cobolli (Italia) – 3.460

10. Taylor Fritz (SUA) – 3.365