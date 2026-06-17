Jannik Sinner, cu adevărat stelar. Un asteroid îi poartă numele

Un grup de lucru al Uniunii Astronomice Internaționale (IAU) a stabilit atribuirea numelui campionului italian unui asteroid care orbitează între Marte și Jupiter, scrie ANSA.

Descoperit pe 10 martie 2003 la Observatorul Campo Imperatore de către o echipă din Toscana, asteroidul se va numi oficial „(120097) Janniksinner”.

Cei care au solicitat atribuirea acestui nume au fost doi dintre descoperitori: astronomul Fabrizio Bernardi, care lucrează la Space Dynamics Services, o companie derivată din Universitatea din Pisa, și Maura Tombelli, astronomă și directoare a Observatorului din Montelupo Fiorentino.

„Am dorit să dedicăm acest asteroid lui Jannik Sinner nu doar pentru extraordinarele sale succese sportive, care duc Italia în vârful lumii tenisului, ci și pentru valorile de reziliență, corectitudine și devotament absolut pe care le manifestă atât pe teren, cât și în afara lui. (…) Sinner reprezintă un punct de referință luminos pentru noile generații. De astăzi, măreția sa este consemnată și printre stele”, au transmis cei doi astronomi.

Jannik Sinner este pe primul loc în clasamentul ATP, cu 13.500 de puncte, fiind urmat de Carlos Alcaraz și Alexander Zverev.