Atât Lionel Scaloni , cât și jucătorii echipei naționale a Argentinei înțeleg totul. Știu că, în calitate de lideri de opinie și jucători cheie în acest parcurs al Campionatului Mondial, trebuie să se calmeze . „E doar un meci de fotbal, acesta este mesajul”, a declarat antrenorul câștigător al Cupei Mondiale în conferința de presă de după victoria de la Kansas City împotriva elvețienilor.
Lionel Messi este calm, meciul este complex
(260715) – MARIETTA, July 15, 2026 Photo by Xinhua/ABACAPRESS.COM) – Lionel Messi of Argentina is pictured before a training session ahead of the semifinal match between Argentina and England at the 2026 FIFA World Cup in Marietta, Georgia, the United States, on July 14, 2026. Photo by Xinhua/ABACAPRESS.COM/Li Ming)
„Lionel Messi este calm înaintea primului său meci împotriva Angliei . „Este aproape imposibil să faci lucrurile pe care le-a făcut Maradona pe teren; doar Leo poate face asta ”, a explicat el. El stătea cu picioarele încrucișate pe una dintre băncile centrului de antrenament al lui Atlanta United. A văzut cum peste 500 de jurnaliști de cealaltă parte au urmărit ultima sesiune de antrenament a echipei Argentinei.
Meciul este foarte complex . În principal pentru că echipa națională a Argentinei se lovește de zid în ultima parte cu Ferrari-ul lor din 2022. Nici Anglia nu este un McLaren, să știți . Dar tocmai de aceea Scaloni trebuie să-și schimbe abordarea, să înțeleagă că a juca într-o semifinală a Cupei Mondiale este un privilegiu. Va fi a șasea oară când joacă într-o Cupă Mondială împotriva rivalei care, pentru mulți, este mai degrabă un rival clasic decât Brazilia. Și de aceea Scaloni ezită, iar componența sa nu a fost încă dezvăluită”, anunță Clarin.
Flancurile necesită întăriri
KANSAS CITY, UNITED STATES – JULY 11: Lionel Messi of Argentina in action during the 2026 FIFA World Cup quarter-final match between Argentina and Switzerland at Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri, US, on July 11, 2026. Ercin Erturk / Anadolu/ABACAPRESS.COM
„A încercat multe opțiuni în aceste trei zile, în care recuperarea a avut prioritate față de pregătire. Flancurile, în special cea dreaptă, necesită întăriri. O schimbare de formație, incluzându-l pe Nicolás Otamendi în apărarea centrală alături de Cristian Romero, permițându-i lui Lisandro Martínez să se deplaseze mai mult pe lateral, este o opțiune. Molina și Nico González ar putea juca pe postul de fundaș lateral. Cine va ancora mijlocașul? Leandro Paredes și Alexis Mac Allister sunt siguri, în timp ce al treilea loc de mijlocaș este incert, cu Rodrigo De Paul , Exequiel Palacios sau Enzo Fernández ca posibilități. Messi și Julián Álvarez vor conduce atacul.
Numărul argentinienilor în tribune, similar cu cel al englezilor. „Este despre Argentina”
KANSAS CITY, MISSOURI, US – JULY 11: Messi of Argentina celebrates victory during the 2026 FIFA World Cup quarter-final match between Argentina and Switzerland at Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri, US, on July 11, 2026. Ercin Erturk / Anadolu/ABACAPRESS.COM
„Va exista paritate și în tribune . Pentru prima dată, numărul argentinieni va fi similar cu cel al rivalilor englezi. Împotriva Egiptului, în cea mai epică revenire din istorie, au fost în jur de 20.000 de fani argentinieni, chiar dacă mulți poartă tricoul fără a fi născuți în țara noastră.
Viața și sportul sunt adesea unul și același lucru. Unul o influențează direct pe cealaltă și invers. Acest meci este despre a da un sfârșit magic acestui ciclu imaculat. Este vorba despre a aduce bucurie unei națiuni care a trecut prin multe. Nu este vorba despre fotbal, ci despre Argentina”, încheie prestigiosul cotidian.
Meciul dintre Anglia și Argentina, din a doua semifinală a Cupei Mondiale din 2026, se joacă astăzi, 15 iulie 2026, de la ora 22:00 (ora României).