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„Meciul care va defini o generație”. Așteptările celui mai important ziar din patria lui Messi de la semifinala Argentina – Anglia

"Argentina vs Anglia este mai mult decât semifinala Cupei Mondiale din 2026. Este meciul care va defini o generație", titrează Clarin, cel mai important ziar din Buenos Aires.
„Meciul care va defini o generație”. Așteptările celui mai important ziar din patria lui Messi de la semifinala Argentina - Anglia
Sorina Matei
15 iul. 2026, 17:50, Sport
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„Este meciul poporului”

ATLANTA, USA – JULY 07: Lionel Messi of Argentina celebrates after scoring a goal during the 2026 FIFA World Cup Round of 16 match between Argentina and Egypt at Mercedes-Benz Stadium (Atlanta Stadium) in Atlanta, Georgia, United States on July 07, 2026. Evrim Aydin / Anadolu/ABACAPRESS.COM

„Viața și sportul sunt adesea nedrepte . Cine nu și-ar dori să-l audă pe Diego Armando Maradona vorbind lumii înainte de acest meci Argentina-Anglia Viața și sportul sunt adesea împletite . Cine ar îndrăzni să spună, dincolo de faptul evident că este fotbal, că toți argentinienii nu se gândesc decât la aspectul sportiv înainte de semifinala Cupei Mondiale din 2026? Este un meci, da. Dar este „MECIUL”. Este meciul poporului, cel care va defini o întreagă generație . Toată lumea o știe, dar puțini o spun. Și asta e în regulă”, scrie redactorul șef sportiv al prestigioasei publicații Clarin.

Când mingea va începe să se rostogolească la ora 16:00 (ora Argentinei), totul se va limita la acele 90, 120 sau încă vreo două minute din ipotetica lovitură de departajare. Dar înainte de asta, s-ar fi scris mult mai mult decât aceste 4.500 de caractere și s-ar fi vorbit mult mai multe ore decât s-a văzut la televizor sau pe rețelele de socializare.

Prin urmare, contextul trebuie să fie potrivit și este important să înțelegem că acest rezultat nu va schimba ceea ce trebuie făcut a doua zi. Dar va face o țară foarte fericită și poate și altele, precum Peru sau Scoția, care și-au exprimat public sprijinul, scriu jurnaliștii.

„Încă de când Julián Álvarez și Lautaro Martínez au pecetluit victoria împotriva Elveției în sferturile de finală, atenția a fost pusă pe Cupa Mondială. Acest lucru a necesitat intervenția guvernelor ambelor țări și a Statelor Unite, ca națiune gazdă, pentru a încerca să prevină orice incidente.

Atât Lionel Scaloni , cât și jucătorii echipei naționale a Argentinei înțeleg totul. Știu că, în calitate de lideri de opinie și jucători cheie în acest parcurs al Campionatului Mondial, trebuie să se calmeze . „E doar un meci de fotbal, acesta este mesajul”, a declarat antrenorul câștigător al Cupei Mondiale în conferința de presă de după victoria de la Kansas City împotriva elvețienilor.

Lionel Messi este calm, meciul este complex

(260715) – MARIETTA, July 15, 2026 Photo by Xinhua/ABACAPRESS.COM) – Lionel Messi of Argentina is pictured before a training session ahead of the semifinal match between Argentina and England at the 2026 FIFA World Cup in Marietta, Georgia, the United States, on July 14, 2026. Photo by Xinhua/ABACAPRESS.COM/Li Ming)

„Lionel Messi este calm înaintea primului său meci împotriva Angliei . „Este aproape imposibil să faci lucrurile pe care le-a făcut Maradona pe teren; doar Leo poate face asta ”, a explicat el. El stătea cu picioarele încrucișate pe una dintre băncile centrului de antrenament al lui Atlanta United. A văzut cum peste 500 de jurnaliști de cealaltă parte au urmărit ultima sesiune de antrenament a echipei Argentinei.

Meciul este foarte complex . În principal pentru că echipa națională a Argentinei se lovește de zid în ultima parte cu Ferrari-ul lor din 2022. Nici Anglia nu este un McLaren, să știți . Dar tocmai de aceea Scaloni trebuie să-și schimbe abordarea, să înțeleagă că a juca într-o semifinală a Cupei Mondiale este un privilegiu. Va fi a șasea oară când joacă într-o Cupă Mondială împotriva rivalei care, pentru mulți, este mai degrabă un rival clasic decât Brazilia. Și de aceea Scaloni ezită, iar componența sa nu a fost încă dezvăluită”, anunță Clarin.

Flancurile necesită întăriri

KANSAS CITY, UNITED STATES – JULY 11: Lionel Messi of Argentina in action during the 2026 FIFA World Cup quarter-final match between Argentina and Switzerland at Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri, US, on July 11, 2026. Ercin Erturk / Anadolu/ABACAPRESS.COM

„A încercat multe opțiuni în aceste trei zile, în care recuperarea a avut prioritate față de pregătire. Flancurile, în special cea dreaptă, necesită întăriri. O schimbare de formație, incluzându-l pe Nicolás Otamendi în apărarea centrală alături de Cristian Romero, permițându-i lui Lisandro Martínez să se deplaseze mai mult pe lateral, este o opțiune. Molina și Nico González ar putea juca pe postul de fundaș lateral. Cine va ancora mijlocașul? Leandro Paredes și Alexis Mac Allister sunt siguri, în timp ce al treilea loc de mijlocaș este incert, cu Rodrigo De Paul , Exequiel Palacios sau Enzo Fernández ca posibilități. Messi și Julián Álvarez vor conduce atacul.

Numărul argentinienilor în tribune, similar cu cel al englezilor. „Este despre Argentina”

KANSAS CITY, MISSOURI, US – JULY 11: Messi of Argentina celebrates victory during the 2026 FIFA World Cup quarter-final match between Argentina and Switzerland at Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri, US, on July 11, 2026. Ercin Erturk / Anadolu/ABACAPRESS.COM

„Va exista paritate și în tribune . Pentru prima dată, numărul argentinieni va fi similar cu cel al rivalilor englezi. Împotriva Egiptului, în cea mai epică revenire din istorie, au fost în jur de 20.000 de fani argentinieni, chiar dacă mulți poartă tricoul fără a fi născuți în țara noastră.

Viața și sportul sunt adesea unul și același lucru. Unul o influențează direct pe cealaltă și invers. Acest meci este despre a da un sfârșit magic acestui ciclu imaculat. Este vorba despre a aduce bucurie unei națiuni care a trecut prin multe. Nu este vorba despre fotbal, ci despre Argentina”, încheie prestigiosul cotidian.

Meciul dintre Anglia și Argentina, din a doua semifinală a Cupei Mondiale din 2026, se joacă astăzi, 15 iulie 2026, de la ora 22:00 (ora României).

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