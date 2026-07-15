„Încă de când Julián Álvarez și Lautaro Martínez au pecetluit victoria împotriva Elveției în sferturile de finală, atenția a fost pusă pe Cupa Mondială. Acest lucru a necesitat intervenția guvernelor ambelor țări și a Statelor Unite, ca națiune gazdă, pentru a încerca să prevină orice incidente.

Atât Lionel Scaloni , cât și jucătorii echipei naționale a Argentinei înțeleg totul. Știu că, în calitate de lideri de opinie și jucători cheie în acest parcurs al Campionatului Mondial, trebuie să se calmeze . „E doar un meci de fotbal, acesta este mesajul”, a declarat antrenorul câștigător al Cupei Mondiale în conferința de presă de după victoria de la Kansas City împotriva elvețienilor.

Lionel Messi este calm, meciul este complex

„Lionel Messi este calm înaintea primului său meci împotriva Angliei . „Este aproape imposibil să faci lucrurile pe care le-a făcut Maradona pe teren; doar Leo poate face asta ”, a explicat el. El stătea cu picioarele încrucișate pe una dintre băncile centrului de antrenament al lui Atlanta United. A văzut cum peste 500 de jurnaliști de cealaltă parte au urmărit ultima sesiune de antrenament a echipei Argentinei.

Meciul este foarte complex . În principal pentru că echipa națională a Argentinei se lovește de zid în ultima parte cu Ferrari-ul lor din 2022. Nici Anglia nu este un McLaren, să știți . Dar tocmai de aceea Scaloni trebuie să-și schimbe abordarea, să înțeleagă că a juca într-o semifinală a Cupei Mondiale este un privilegiu. Va fi a șasea oară când joacă într-o Cupă Mondială împotriva rivalei care, pentru mulți, este mai degrabă un rival clasic decât Brazilia. Și de aceea Scaloni ezită, iar componența sa nu a fost încă dezvăluită”, anunță Clarin.

Flancurile necesită întăriri „A încercat multe opțiuni în aceste trei zile, în care recuperarea a avut prioritate față de pregătire. Flancurile, în special cea dreaptă, necesită întăriri. O schimbare de formație, incluzându-l pe Nicolás Otamendi în apărarea centrală alături de Cristian Romero, permițându-i lui Lisandro Martínez să se deplaseze mai mult pe lateral, este o opțiune. Molina și Nico González ar putea juca pe postul de fundaș lateral. Cine va ancora mijlocașul? Leandro Paredes și Alexis Mac Allister sunt siguri, în timp ce al treilea loc de mijlocaș este incert, cu Rodrigo De Paul , Exequiel Palacios sau Enzo Fernández ca posibilități. Messi și Julián Álvarez vor conduce atacul.

Numărul argentinienilor în tribune, similar cu cel al englezilor. „Este despre Argentina” „Va exista paritate și în tribune . Pentru prima dată, numărul argentinieni va fi similar cu cel al rivalilor englezi. Împotriva Egiptului, în cea mai epică revenire din istorie, au fost în jur de 20.000 de fani argentinieni, chiar dacă mulți poartă tricoul fără a fi născuți în țara noastră.