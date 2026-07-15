Argentina și Anglia reeditează un duel clasic al Cupei Mondiale de fotbal, pentru un loc în finală

Selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, a afirmat că nu este îngrijorat de oboseala acumulată de campioana mondială en-titre, care a încheiat două meciuri după prelungiri în fazele eliminatorii.

„Suntem într-o formă bună și abia așteptăm meciul. Este o semifinală de Cupă Mondială, iar speranțele noastre sunt intacte. Le suntem foarte recunoscători jucătorilor pentru că ne-au adus din nou aici”, a declarat selecționerul Argentinei, miercuri, la conferința de presă premergătoare partidei.

Tehnicianul a spus că, înaintea turneului, ar fi acceptat fără ezitare prezența în semifinale.

„Dacă, acum o lună și jumătate, cineva mi-ar fi oferit calificarea în semifinale, aș fi acceptat imediat. Așa că nu mă interesează cum am ajuns aici. Nu le pot reproșa nimic jucătorilor mei. Dacă suntem obosiți sau nu, nu-mi pasă. Este o semifinală de Cupă Mondială”, a mai spus el.

Întrebat despre istoria confruntărilor la Cupa Mondială dintre Argentina și Anglia, Scaloni a evocat celebrul meci din 1986, câștigat de sud-americani prin dubla lui Diego Maradona.

„Cred că toată lumea își amintește acel meci și, mai ales, prestația lui Diego. Al doilea gol va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre pentru că a fost atât de frumos. A fost un gol minunat, iar orice iubitor al fotbalului și-l amintește astfel. S-a întâmplat doar să fie împotriva Angliei”, a spus tehnicianul.

Selecționerul a insistat însă că semifinala nu trebuie încărcată cu semnificații politice, în contextul războiului din 1982 dus de cele două țări în privința Insulelor Malvine (Falkland).

„Realitatea este că acesta este un meci de fotbal. Nu am de gând să amestec lucrurile, mai ales când este vorba despre evenimente petrecute cu atât de mult timp în urmă. A fost o perioadă foarte tristă din istoria noastră și nu mai putem schimba nimic. Acesta este doar un meci de fotbal”, a spus el.

Scaloni a avut cuvinte de apreciere și pentru liderii selecționatei Angliei.

„Încercăm întotdeauna să vedem ce putem îmbunătăți și cum îi putem anihila cât mai bine pe acești mari jucători. Poate vom face o schimbare, dar este posibil să folosim aceeași echipă. Jude Bellingham și Harry Kane sunt doi jucători extraordinari, printre cei mai buni din lume. Orice antrenor și-ar dori să-i aibă”, a spus antrenorul.

Tuchel: „Vrem să facem următorul pas”

De cealaltă parte, selecționerul Angliei, Thomas Tuchel, a declarat că simpla calificare în semifinale nu este suficientă pentru echipa sa.

„Vrem să facem următorul pas. Îmi place schimbarea de energie din lotul nostru. Simt că jucătorii sunt foarte entuziasmați și foarte ambițioși înaintea acestei semifinale. Nimeni nu este mulțumit doar că a ajuns aici și exact acesta este echilibrul de care avem nevoie”, a declarat Tuchel, la conferința de presă.

Tehnicianul german a confirmat că Declan Rice este apt de joc după ce s-a refăcut în urma unei probleme medicale.

Referindu-se la rivalitatea dintre cele două naționale, Tuchel a subliniat că Anglia nu se va motiva prin prisma istoriei confruntărilor directe.

„Este o mare rivalitate. Sunt două mari națiuni ale fotbalului și toți cei care urmăresc fotbalul și Cupa Mondială cunosc acest lucru. Ne așteptăm la un meci intens, emoțional și cu multe schimbări de ritm. Respectăm adversarul, dar nu ne raportăm la evenimente istorice și nu facem ca meciul să fie mai mare decât este. Este un mare meci de fotbal”, a spus el.

Selecționerul Angliei a adăugat că echipa sa este pregătită pentru cea mai bună versiune a Argentinei.

„Știm cât de mare este provocarea, dar suntem pregătiți pentru ea. Ne pregătim pentru cea mai bună versiune a Argentinei. Ne așteptăm, sperăm și cerem de la noi înșine cea mai bună prestație”, a adăugat Tuchel.