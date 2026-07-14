Doi peștișori aurii au primit drepturi în instanță. Decizia care ar putea schimba modul în care sunt tratate animalele

O instanță din Argentina a recunoscut doi pești aurii drept „ființe sensibile” cu drepturi, într-o decizie considerată fără precedent pentru această categorie de animale și care ar putea influența viitoare cazuri privind protecția faunei, potrivit CNN.

Cei doi pești, Fede și Magui, trăiau într-un acvariu de aproximativ 40 de litri amplasat în vitrina unui restaurant din Buenos Aires, unde erau expuși permanent la soare, zgomot și trafic intens. Situația a fost semnalată de organizația pentru protecția animalelor Jaulas Vacías, care a sesizat instanța, susținând că animalele erau ținute în condiții incompatibile cu bunăstarea lor.

Mutați într-un acvariu de peste 60 de ori mai mare

După analizarea cazului, judecătorii au dispus mutarea peștilor într-un mediu adecvat. Aceștia au fost transferați într-un acvariu de aproximativ 2.500 de litri, aflat în grija unui specialist în acvaristică.

Potrivit experților implicați în caz, mutarea unor pești presupune reproducerea cât mai fidelă a condițiilor de apă și temperatură pentru a evita stresul și afectarea sistemului lor imunitar. După transfer, cei doi pești s-au adaptat fără probleme la noul habitat.

Instanța: peștii nu sunt simple obiecte

Dincolo de salvarea animalelor, organizația reclamantă a cerut instanței ca Fede și Magui să fie recunoscuți ca subiecți de drept, nu doar ca bunuri aflate în proprietatea unei persoane.

Judecătorii au admis solicitarea, stabilind că peștii sunt ființe sentiente care beneficiază de protecție juridică. Potrivit reprezentanților organizației, hotărârea creează un precedent pentru alte situații în care animalele sunt ținute în condiții ce le provoacă suferință.

Decizia nu interzice deținerea peștilor în acvarii, însă stabilește că aceștia trebuie crescuți în condiții care să le asigure bunăstarea, iar situațiile de cruzime sau neglijență pot atrage răspunderea legală.

Nu este primul caz de acest fel

Argentina s-a remarcat în ultimii ani prin mai multe decizii judiciare privind drepturile animalelor. În 2014, orangutanul Sandra, găzduit la grădina zoologică din Buenos Aires, a fost declarat de o instanță „persoană non-umană”, ceea ce a permis transferul său într-un sanctuar din Statele Unite.

Și alte state au făcut pași similari. În Regatul Unit, un raport științific publicat în 2021 a stat la baza recunoașterii oficiale a cefalopodelor și crustaceelor decapode, inclusiv caracatițe, homari și crabi ca ființe capabile să simtă durerea, ceea ce a dus la modificarea legislației privind bunăstarea animalelor.

Cazul celor doi pești aurii este considerat de organizațiile pentru protecția animalelor un nou pas în extinderea recunoașterii juridice a animalelor ca ființe sensibile și nu doar ca obiecte aflate în proprietatea oamenilor.